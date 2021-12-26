Мер Чернігова Атрошенко заявляє про погрози з Офісу президента

Міський голова має не заважати кандидату від «Слуги народу» перемогти на 206 окрузі

Офіс президента вимагає від міського голови Чернігова Владислава Атрошенка не висувати представника своєї команди на проміжних виборах народного депутата у виборчому окрузі №206. Про це повідомив Владислав Атрошенко на сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, з Офісу президента передали вимогу не висувати кандидата на проміжних виборах народного депутата у виборчому окрузі №206 у Чернігівській області, інакше його очікує кримінальне переслідування.

Як відомо, Центральна виборча комісія призначила вибори у 206 окрузі на 27 березня 2022 року у зв’язку зі смертю нардепа Антона Полякова.

«Ввечері 23 грудня один державний чиновник з конкретним прізвищем та конкретною посадою, передав мені повідомлення від заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко – умови послаблення тиску з боку правоохоронних органів», – повідомив він.

Міський голова зазначив, що в Офісі президента пообіцяли дати команду силовикам згорнути кримінальні провадження, за умови, якщо він не висуватиме представника своєї команди та не заважатиме кандидату від «Слуги народу» перемогти на 206 окрузі.

«В іншому випадку Офіс президента посилить тиск силовиків і останні вручать мені підозру найближчим часом. Саме таку інформацію останніми днями представники ДБР передають мені через моїх знайомих», – наголосив Атрошенко.

«Я чітко кажу – ні! Я не піду на подібні домовленості з «зеленою» владою з огляду на те, що на моє глибоке і аргументоване переконання, діюча влада є непрофесійною та нездатною вчасно генерувати адекватні рішення на колосальні виклики та загрози, які стоять сьогодні перед країною», – заявив мер Чернігова.

Він підкреслив, що чинна влада намагається встановити в Україні авторитарний режим.

Міський голова підкреслив: ««Я не стану «слугою» Офісу президента. Бо служу своїм виборцям і своєму рідному місту. Піти на домовленості з Офісом президента за цих обставин, це зробити свідомий крок проти своєї країни. Хай краще вручають мені підозру в тому, що я ніколи не здійснював. Адже за шість років своєї роботи міським головою, я не взяв жодного хабара та не прийняв жодного рішення проти нашого красеня-Чернігова».

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