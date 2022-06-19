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    Події в Україні

    Прикордонники відмовилися випустити мера Чернігова до Польщі

    Владислав Атрошенко їхав у відрядження в місто Жешув - Прикордонники відмовилися випустити мера Чернігова до Польщі
    Владислав Атрошенко їхав у відрядження в місто Жешув
    фото: suspilne.media

    Атрошенка спочатку розвернули на пункті пропуску Краковець, а потім відмовили у виїзді

    Міського голову Чернігова Владислава Атрошенка 19 червня не випустили до Польщі. Він їхав у відрядження в місто Жешув, щоб підписати підписання договір про партнерство, повідомляє «Суспільне».

    Атрошенка спочатку розвернули на пункті пропуску Краковець, а потім відмовили у виїзді. Причин очільнику Чернігова не озвучили.

    «У мене нема пояснень, чому мене не пустили. Мені їх не надали, в чому є помилки в оформленні документів, чи якісь інші проблеми. Мені запропонували згідно з законом звернутися до голови Держприкордонслужби», – сказав Атрошенко.

    Також він додав, що звернеться до юристів і планує позиватися до суду. У коментарі виданню «Страна», він розповів що в складі делегації було ще 3 людини, питання щодо документів виникло тільки до нього. За його словами, у нього в переліку документів є всі дозволи на перетин кордону.

    «Прикордонний інспектор Лілія Турко вилучила документи без пояснення причини і запропонувала поговорити з начальством», – сказав він.

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    Прикордонники відмовилися випустити мера Чернігова до Польщі
    Прикордонники відмовилися випустити мера Чернігова до Польщі

    Також зі слів Атрошенка, він пов’язує цю історію з конфліктом з одним із працівників Офісу Президента.

    «Конфлікт старався розвинути голова Чернігівської ОВА Чаус, роблячи абсолютну дурницю, намагаючись зірвати моє відрядження до Давоса. Чаус тоді міг не телефонувати в ОП з кляузою, але чомусь це зробив. Це перешкоджання моїй професійній діяльності та дискредитація подібними діями Президента, це ознаки телефонного права та митний кордон», – сказав Атрошенко.

    Раніше мер Чернігова повідомив, скільки людей загинуло під час блокади міста рашистами.

    Нагадаємо, за дорученням президента України Володимира Зеленського до звільненого від окупантів Чернігова була доставлена гуманітарна допомога.

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    Прикордонники відмовилися випустити мера Чернігова до Польщі