Прикордонники відмовилися випустити мера Чернігова до Польщі

Атрошенка спочатку розвернули на пункті пропуску Краковець, а потім відмовили у виїзді

Міського голову Чернігова Владислава Атрошенка 19 червня не випустили до Польщі. Він їхав у відрядження в місто Жешув, щоб підписати підписання договір про партнерство, повідомляє «Суспільне».

Атрошенка спочатку розвернули на пункті пропуску Краковець, а потім відмовили у виїзді. Причин очільнику Чернігова не озвучили.

«У мене нема пояснень, чому мене не пустили. Мені їх не надали, в чому є помилки в оформленні документів, чи якісь інші проблеми. Мені запропонували згідно з законом звернутися до голови Держприкордонслужби», – сказав Атрошенко.

Також він додав, що звернеться до юристів і планує позиватися до суду. У коментарі виданню «Страна», він розповів що в складі делегації було ще 3 людини, питання щодо документів виникло тільки до нього. За його словами, у нього в переліку документів є всі дозволи на перетин кордону.

«Прикордонний інспектор Лілія Турко вилучила документи без пояснення причини і запропонувала поговорити з начальством», – сказав він.

Також зі слів Атрошенка, він пов’язує цю історію з конфліктом з одним із працівників Офісу Президента.

«Конфлікт старався розвинути голова Чернігівської ОВА Чаус, роблячи абсолютну дурницю, намагаючись зірвати моє відрядження до Давоса. Чаус тоді міг не телефонувати в ОП з кляузою, але чомусь це зробив. Це перешкоджання моїй професійній діяльності та дискредитація подібними діями Президента, це ознаки телефонного права та митний кордон», – сказав Атрошенко.

Раніше мер Чернігова повідомив, скільки людей загинуло під час блокади міста рашистами.

Нагадаємо, за дорученням президента України Володимира Зеленського до звільненого від окупантів Чернігова була доставлена гуманітарна допомога.