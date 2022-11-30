Чернігівська міськрада прийняла звернення щодо заборони Московського патріархату

Ідею подала представниця «Європейської солідарності» Ірина Соломаха

Міська рада Чернігова прийняла звернення щодо негайної заборони церкви Московського патріархату. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Чернігівська міськрада прийняла звернення щодо негайної заборони «церкви» ФСБшників в Україні! Голова міської організації партії подає всім приклад. Дякую за позицію», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що ідею подала представниця «Європейської солідарності» Ірина Соломаха.

Тим часом, петиція про заборону УПЦ МП зібрала 25 тис. підписів. Зеленський має відреагувати.

Нагадаємо, 25 листопада на Вінниччині облрада проголосувала за заборону Московського патріархату. «За» проголосували 58 депутатів, 1 – утримався, ще 1 – не голосував. Депутати пропонують центральній владі ухвалити закон – «для уникнення реальних та потенційних ризиків загрози національній безпеці України».

До слова, у Верховній Раді зареєстровані кілька законопроєктів щодо діяльності московського патріархату. Проєкт закону передбачає повну заборону будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ. Зазначимо, що мета документа – запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку.

Також днями відбулися обшуки у церквах Московського патріархату: знайдено підозрілих росіян та мільйони готівки.