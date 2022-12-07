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Суд позбавив мера Чернігова права обіймати посаду міського голови

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Суд позбавив мера Чернігова права обіймати посаду міського голови
Владислава Атрошенка також оштрафували на 6,8 тис. грн
Фото з відкритих джерел

З початком військових дій мер використовував службове авто і бензин для потреб власної родини

Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів, оштрафував його на 6,8 тис. грн та застосував обмеження у вигляді позбавлення права обіймати посаду міського голови терміном на 1 рік, повідомило джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерела, Атрошенку інкримінується ст. 1727 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 7 грудня.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про конфлікт інтересів стосовно Атрошенка, а 15 вересня – протокол про корупцію. НАЗК бачить корупційну складову в діях мера Чернігова, оскільки на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чиновник використав службовий автомобіль на користь своєї родини. При цьому використано 200 літрів бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.

Петиція з вимогою припинити політичний тиск на Атрошенка, розміщена на сайті президента України, за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів і тепер її має розглянути глава держави.

Нагадаємо,  у вересні Національне агентство з питань запобігання корупції вручило міському голові Чернігова Владиславу Атрошенку адміністративний протокол щодо конфлікту інтересів. 

У ДБР кажуть: виявили, що Атрошенко наказав своєму водієві вивезти за кордон автомобіль, який належить дружині очільника Чернігова. При цьому водію оформили відрядження та виділили з бюджету кошти, зокрема, й на бензин. В бюро заявили, що це порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Як повідомлялося, міського голову Чернігова Владислава Атрошенка 19 червня не випустили до Польщі. Тоді зі слів Атрошенка стало відомо, що він пов’язує цю ситуацію з конфліктом з одним із працівників Офісу президента. мовляв, «конфлікт старався розвинути голова Чернігівської ОВА Чаус... Це ознаки телефонного права та митний кордон», сказав тоді Атрошенко.

Згодом Атрошенко намагався перетнути кордон ще раз, і коли не зміг, то обурився через це. Після цього заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув меру Чернігова, що місто обійдеться й без нього

 

 

Теги: Чернігів Владислав Атрошенко НАЗК суд вирок

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