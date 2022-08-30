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Ми будемо гнати їх: Зеленський повідомив про плани України щодо окупантів

Альона Боженко
glavcom.ua
Ми будемо гнати їх: Зеленський повідомив про плани України щодо окупантів
Зеленський розповів про плани України щодо окупантів
фото: Офіс президента

Президент зауважив, якщо російські військові хочуть вижити, їм пора тікати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо російські військові хочуть вижити, то настав час їм тікати або здаватися у полон. Відповідну заяву гарант зробив під час відеозвернення.

Зеленський зауважив, що українська сторона не може розкривати конкретні військові плани. Але противник повинен знати, що Збройні сили будуть відтісняти його до самого державного кордону.

«Хтось хоче знати, які у нас плани? Ви не почуєте конкретики ні від однієї дійсно відповідальної особи. Тому що це війна. І так – на війні. Але окупанти повинні знати: ми будемо гнати їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалася, окупанти її добре знають», – зазначив він.

За словами президента, якщо російські військові хочуть вижити, їм пора тікати.

«Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатися до себе додому в Росію – що ж, нехай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, будуть мати справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять все, що належить Україні. І це не щось особливе. Це не що-небудь таке, що нібито тільки почалося. Ми говоримо про це 187 днів», – додав Зеленський.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля. 

Теги: окупанти війна Володимир Зеленський наступ

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