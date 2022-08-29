Наступ ЗСУ на Херсонщині. Банкова закликала журналістів схаменутися

Банкова закликає не повідомляти жодну інформацію про наступ до офіційних заяв ЗСУ

Подоляк: «Давайте фільтрувати інформацію та професійно працювати»

Бажання продемонструвати свою «обізнаність», дотичність до «інсайду» та «хайпанути» на «ситуативі» – природнє для будь-якого інформаційного простору. Але війна – це не «контент». Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Розумію наші бажання і мрії. Але все ж таки пропоную виходити з обережного коментарійного формату щодо будь-яких наших військових дій. Давайте фільтрувати інформацію та професійно працювати з поваги до українських захисників», – йдеться в повідомленні.

Подоляк нагадав політикам, експертам та лідерам суспільної думки про важливість не маніпулювати та не спекулювати інформацією про хід військових операцій до офіційних заяв представників Збройних сил чи Міністерства оборони України.

«Ще раз головне – до офіційних заяв не треба роботи суперсенсаційних заяв. Прошу також журналістів сьогодні та в наступні дні особливо ретельно перевіряти джерела інформації та експертизу конкретних спікерів за темою. Безумовно, жодних сумнівів, що наші «відпрацюють» правильно, немає», – додав радник.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.