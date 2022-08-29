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Зеленський пояснив, чому Україна не може вести переговори з Росією

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому Україна не може вести переговори з Росією
Зеленський виключає можливість переговорів з РФ
фото: Офіс президента

Головна умова росіян – визнання анексованих територій

На сьогодні Україна не може вести переговори з Російською Федерацією, оскільки вона ставить ультиматуми. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на 17-му стратегічному форумі в Бледі (Словенія), передає РБК-Україна.

За словами президента, Росія вимагає визнати анексію українських територій.

«Для будь-яких переговорів потрібно, щоб обидві сторони хотіли. Це ще одна публічна брехня російської влади, вони не готові до переговорів, вони їх не хочуть. У їх розумінні переговори – це ультиматум, в якому ми повинні визнати, що Донбас і Крим – це російські території», – зазначив він.

При цьому, за його словами, росіяни в публічній сфері вже говорять про те, що Україна нібито має визнати і окупований південь російськими територіями після того, як там пройдуть «референдуми».

«Це просто алігатор з ненаситним почуттям всього чужого. Як би ви з ними не говорили сьогодні, вони все одно через півроку прийдуть за іншою нашою територією», – додав Зеленський.

Він також підкреслив, що насправді Росія не настільки могутня, як здається.

«Цю легенду про велику державність потрібно забути. І ми це доводимо на полі бою», – сказав президент.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю французькому телеканалу LCI вчергове заявив про готовність Москви до переговорів.  На його думку, зупинити війну в Україні, яку веде Російська Федерація, може лише договір про гарантії безпеки... Росії, скріплений усіма сторонами. 

Разом з тим радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес із Росією щодо припинення війни зараз є невигідним як для України, так і для Європи, оскільки будь-яке тимчасове перемир’я означатиме продовження агресії з боку Російської Федерації в майбутньому.

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Теги: росія Володимир Зеленський Україна

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