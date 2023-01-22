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«Ми вже перемогли»: Зеленський назвав головне досягнення українців

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Ми вже перемогли»: Зеленський назвав головне досягнення українців
Президент України та колишній британський прем’єр у День Соборності поспілкувалися зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка
фото: пресслужба ОП

Глава держави розповів про єдність громадян та можливе закінчення боротьби з окупантами

Президент України Володимир Зеленський вважає, що перемогу можливо здобути вже у 2023 році. Для цього українцям потрібно зберігати єдність і міцність. Про це він глава держави сказав під час зустрічі зі студентами та викладачами КНУ ім. Тараса Шевченка, у якій також брав участь колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає пресслужба ОП. 

Відповідаючи на запитання молоді, Зеленський висловив переконання, що Україна точно переможе у війні з агресором. Він також відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги нашої держави.

Ми вже перемогли, тому що об’єдналися, у нас велика нація, великий народ… Окрім того, важливо провести ще й фізичну деокупацію наших територій. Тоді це буде не лише теоретичною чи філософською перемогою – це буде реальністю.

Нічого не забудемо, нічого не пробачимо, усе точно повернемо. Все це зробимо як міцна цивілізована держава. Майбутня держава – член Євросоюзу. Майбутня незалежна держава, яку бачитимуть наші партнери у своєму колі в НАТО.

За словами президента, перемогу можливо здобути вже у 2023 році. Але для цього українцям потрібно зберігати єдність і міцність.

Швидкість (завершення війни – ред.) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні – допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну.

Борис Джонсон, у свою чергу, наголосив: для завершення війни найперше потрібно якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю.

Нагадаємо, колишній британський прем’єр побачив руйнування, яких окупанти завдали українським містам: Борис Джонсон приїхав в Україну. Для цього він уже вчетверте скористався послугами «Укрзалізниці».

Як відомо, київські залізничники провели екскурсію Джонсону та подарували шапку (фото).

Нещодавно стало відомо про те, що Борис Джонсон випустить мемуари, у яких розповість про війну в Україні.

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Теги: війна Володимир Зеленський перемога

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