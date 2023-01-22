Джонсон побував у Бучі, Бородянці та зустрівся із Зеленським
Британський прем’єр побачив руйнування, яких окупанти завдали Україні
Колишній британський прем’єр Борис Джонсон приїхав в Україну. Для цього він уже вчетверте скористався послугами «Укрзалізниці». Компанія оприлюднила відповідне фото.
«Сьогодні вже вчетверте наші вагони доставили пана Джонсона до Києва, який дорогою запевнив, що не мав сумнівів у перемозі України ще до того, як це стало загальноєвропейським мейнстрімом, а британці зараз роблять усе можливе, щоб «леопарди» все ж таки оселилися в українських степах», – ідеться в повідомленні «Укрзалізниці».
Як розповіли журналісти в ефірі телемарафону, Борис Джонсон побував у Бучі та Бородянці.
Він оглядав руйнування, які були скоєні росіянами під час окупації Київської області, цікавився тим, скільки людей загинуло під час окупації та яка кількість змогла повернутися в свої домівки після звільнення території.
Пізніше Джонсон зустрівся у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.
Нещодавно стало відомо про те, що Борис Джонсон випустить мемуари, де розповість про війну в Україні.
Раніше повідомлялося, що Джонсон планував подорож до України найближчим часом, щоб підтримати президента Володимира Зеленського. Ця поїздка стане для Джонсона четвертим відвідуванням України. Вперше він побував у Києві у квітні 2022 року. Джонсон вирушив до України з другим несподіваним візитом у червні та знову повернувся у серпні на День незалежності.
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