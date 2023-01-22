Данілов розкрив стратегію Путіна на 2023 рік

Перед тим, як перейти до збройного наступу, Росія посилить інформаційні атаки

Перед тим, як росіяни починаються стріляти, в хід ідуть інформаційні атаки. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов написав у колонці для «Української правди».

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За словами Данілова, для росіян зараз завдання максимум – здійснення прориву на оперативних напрямках: південь, завершення окупації Донецької і Луганської областей, переривання ланцюжків постачання зброї.

«І, звичайно, Київ залишається головною мрією путінських фантазій. Росія готується до наступу, першою ознакою якого згідно зі сталою тактикою є реалізація активних інформаційних заходів.

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Перед тим, як починають стріляти танки, в хід йдуть отруйні інформаційні гази, які складаються з брехні, маніпуляцій, фейків і дезінформації, активізації агентів інформаційного фронту», – пояснив секретар РНБО.

Якщо вам починають розповідати про незліченну кількість супернавчених та до зубів озброєних мобілізованих, надсучасну російську військову техніку, про останнє покоління ракет, які зметуть центри прийняття рішень, про новітні розробки, армію БпЛА та про те, що «Путін починає воювати по-справжньому», і тому в української армії немає жодних шансів – знайте, це працює ворог, через різні анонімні канали та своїх агентів впливу, попередив секретар РНБО.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російська окупаційна армія може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення в Україну.

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