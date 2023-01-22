Київські залізничники провели екскурсію Джонсону та подарували шапку (фото)

Екскурсію Джонсону провели головним вокзалом країни

Працівники «Укрзалізниці» провели колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону екскурсію головним вокзалом країни. Про це «Укрзалізниця» повідомляє у Телеграмі.

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«Провели Борису Джонсону екскурсію головним вокзалом країни. Підшукали Борису нову шапку у Залізній крамниці. Відправили Boris Express», – ідеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» також подякували від усієї України колишньому прем’єр-міністру Великої Британії і додали, що чекають вп'яте.

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Нагадаємо, колишній британський прем’єр Борис Джонсон приїхав в Україну. Для цього він уже вчетверте скористався послугами «Укрзалізниці».

Нещодавно стало відомо про те, що Борис Джонсон випустить мемуари, де розповість про війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що Джонсон планував подорож до України найближчим часом, щоб підтримати президента Володимира Зеленського. Вперше він побував у Києві у квітні 2022 року. Джонсон вирушив до України з другим несподіваним візитом у червні та знову повернувся у серпні на День незалежності.