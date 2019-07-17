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    Політика

    Миколаїв нашвидкуруч готують до приїзду президента: помиті вулиці та заасфальтовані ями

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    Миколаїв нашвидкуруч готують до приїзду президента: помиті вулиці та заасфальтовані ями
    Фото: Facebook Олега Деренюги

    Зеленський сьогодні поїхав в Миколаївську область. В місті вже утворилися корки, а центральні дороги помили

    17 липня Президент України Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Миколаївської та Харківської областей.

    О 10-й годині центр Миколаєва вже був в корках. «Велика кількість машин від моста до Соляних, а також на Пушкінській», - пише місцеве видання «Преступности.нет».

    А Адміральську вулицю в історичній частині Миколаєві навіть помили.

    «Давненько я не бачив поливалки на вулицях. А, адже сьогодні візит Президента ....», - написав місцевий журналіст Ігор Арчибісов.

    Зранку на перетині Спаської та Лягіна в терміновому порядку ремонтують асфальт навколо люків. Уздовж дороги їздить каток, а всю прилеглу територію підмітають.

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    Нагадаємо, в планах президента - ознайомитися зі станом інфраструктури та умовами функціонування міжнародного аеропорту в Миколаєві. Також Зеленський огляне покриття ділянки сумнозвісної дороги М14 (Миколаїв – Кропивницький).

    На трасі вже присутні місцеві начальники Служби автодоріг та Укртрансбезпеки Миколаївської області, а також заступник начальника управління інфраструктури.

    Також глава держави відвідає Миколаївський суднобудівний завод, де обсудить подальше використання недобудованого крейсера «Україна» та ознайомиться зі станом виконання державної програми будівництва кораблів класу «Корвет».

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