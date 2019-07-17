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    Сьогодні Зеленський відвідає Харківщину та Миколаївщину

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    Сьогодні Зеленський відвідає Харківщину та Миколаївщину

    За даними ЗМІ, Зеленський під час візиту на Харківщину представить нового главу обладміністрації

    Сьогодні, 17 липня, президент України Володимир Зеленський відвідає Миколаївську область.

    Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОДА.

    «У середу, 17 липня, відбудеться робочий візит президента України Володимира Зеленського до Миколаївської області», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 17 липня відвідає з робочою поїздкою Харківську область.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 липня, побував із візитом у Дніпрі.

    Мер Дніпра Борис Філатов та президент Володимир Зеленський побилися об заклад під час відвідин Нового мосту, що з'єднує правий та лівий береги ріки Дніпро.

    ЗМІ Володимир Зеленський президент
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