Сьогодні Зеленський відвідає Харківщину та Миколаївщину



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За даними ЗМІ, Зеленський під час візиту на Харківщину представить нового главу обладміністрації

Сьогодні, 17 липня, президент України Володимир Зеленський відвідає Миколаївську область.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОДА.

«У середу, 17 липня, відбудеться робочий візит президента України Володимира Зеленського до Миколаївської області», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 17 липня відвідає з робочою поїздкою Харківську область.

Як відомо, президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 липня, побував із візитом у Дніпрі.

Мер Дніпра Борис Філатов та президент Володимир Зеленський побилися об заклад під час відвідин Нового мосту, що з'єднує правий та лівий береги ріки Дніпро.