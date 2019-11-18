Милованов заявив про звільнення 47 керівників держпідприємств і високопосадовців



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Міністр економіки Тимофій Милованов

Міністр зазначив, що всі підприємства, на яких були звільнені керівники, продовжують працювати у штатному режимі

Міністерство розвитку економіки звільнило 47 керівників держпідприємств і держслужбовців категорії А.

Про це у неділю заявив міністр економіки Тимофій Милованов.

«На сьогодні міністерство економіки звільнило 47 керівників держпідприємств і держслужбовців категорії А. На всі позиції відповідно до законодавства призначається виконуючий обов'язки та відкривається конкурс. Рішення про звільнення приймаються колегіально усіма заступниками і мною. Ми розглядаємо кожен випадок окремо і голосуємо. У нас є чіткі критерії: фінансові результати, виконання КПІ і завдань, репутація (особливо в області корупції), командність роботи», - написав Милованов.

Міністр зазначив, що всі підприємства, на яких були звільнені керівники, продовжують працювати у штатному режимі.

Він також пообіцяв оприлюднити деталі про підприємства і позиції, на яких відбулися зміни, пізніше.

Раніше Милованов назвав об’єкти, які не можна приватизовувати.