Ексглава Microsoft Україна стала заступницею гендиректора «Укроборонпрому»
Очільник концерну Айварас Абромавичус зі своєю новою заступницею Надією Васильєвою
Надія Васильєва займеться створенням інноваційної екосистеми для військової промисловості
Генеральний директор «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус призначив ексочільницю Microsoft Україна Надію Васильєву заступницею гендиректора з цифровізації та інновацій концерну.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Діяльність чиновниці буде спрямована на виконання таких завдань:
- Цифрова трансформація підприємств-членів концерну, що полягає у створенні клієнтоорієнтовних інновацій в продуктах та процесах, а також у створенні нових гнучких бізнес-моделей розробки та виробництва у партнерстві та кооперації;
- Побудова віртуалізованого Спільного центру Компетенцій з Науково-Технічною Радою з галузевими напрямками всередині, що повинна підсилити роботу конструкторських бюро та надати можливість комерціалізувати інновації;
- Підготувати трансфер технологій для спільних підприємств та можливість швидкого впровадження інновацій із залученням НДІ, стартапів, науковців, новаторів, винахідників;
- Створити кіберпідрозділ побудови нових продуктів на основі даних або за допомогою їх;
- Впровадження проєктної діяльності на засадах гнучкості та ефективності, а також розбудови системи сучасних комунікацій.
Довідка: Надія Васильєва - кандидат економічних наук, магістр міжнародного права. В 2014-2017 роках вона була генеральним директором Microsoft Україна.