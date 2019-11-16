Нардеп від «Слуги народу» очолить «Укравтодор»



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Депутат Олександр Кубраков переміг у конкурсі на посаду голови Держагентства автомобільних доріг України

Першочерговим завданням «Укравтодору» новий очільник назвав повне оновлення керівного складу в областях

Народного депутата України від «Слуги народу» Олександра Кубракова визначено переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

«Наступного року уряд заклав 33,4 млрд грн на ремонт та утримання доріг державного значення, вдвічі збільшили суму на безпеку дорожнього руху. За наступні п’ять років ми плануємо привести до нормативного стану 24 тис. км доріг національного значення. Такі ж амбітні плани у нас і з відновлення місцевих доріг. Щоб все це втілити, нам у команді потрібна чесна та професійна людина в керівництві «Укравтодору». Кубраков вже показав себе як професіонал під час будівництва траси Запоріжжя – Маріуполь», — сказав прем’єрміністр Олексій Гончарук на засіданні уряду 15 листопада.

Першочерговим завданням «Укравтодору» Кубраков назвав повне оновлення керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а також керівництва ДАК «Автомобільні дороги України».

Майбутній голова «Укравтодору» також планує зробити ревізію підготовки до зимового сезону та підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік.

Нагадаємо, 24 вересня на той час керівник Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») поляк Славомір Новак подав прем'єрміністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку із закінченням своєї трирічної каденції.

Тимчасово виконуючим обов'язки глави Державного агентства автомобільних доріг України було призначено Олега Федоренка

Згодом Кабінет міністрів України оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг.