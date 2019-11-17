«Горіть у пеклі!»: прокурор емоційно відреагував на рішення Рябошапки про звільнення документ



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Колишній прокурор Олександр Чорногуз

Прокурор Чорногуз на документі за підписом Рябошапки написав «Горіть у пеклі!»

Прокурор Генпрокуратури, який працював у департаменті нагляду за дотриманням законності, емоційно відреагував на рішення очільника ГПУ Руслана Рябошапки його звільнити.

Фото з реакцією прокурора опублікував у Facebook ексслідчий ГПУ, адвокат Сергій Войченко.

«Горіть у пеклі!», - написав Чорногуз на документі, під своїм підписом про ознайомлення з рішенням Рябошапки.

Документ клікабельний

«Ось так, в теплій, дружній обстановці відбувається реформа органів прокуратури новою командою», - прокоментував звільнення Черногуза колишній працівник відомства Войченко.

Нагадаємо, цього тижня Рябошапка пообіцяв звільнити прокурора Кулика, якого «знає весь світ».