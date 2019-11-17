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    «Горіть у пеклі!»: прокурор емоційно відреагував на рішення Рябошапки про звільнення

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    Колишній прокурор&nbsp;Олександр Чорногуз - «Горіть у пеклі!»: прокурор емоційно відреагував на рішення Рябошапки про звільнення
    Колишній прокурор Олександр Чорногуз

    Прокурор Чорногуз на документі за підписом Рябошапки написав «Горіть у пеклі!»

    Прокурор Генпрокуратури, який працював у департаменті нагляду за дотриманням законності, емоційно відреагував на рішення очільника ГПУ Руслана Рябошапки його звільнити.

    Фото з реакцією прокурора опублікував у Facebook ексслідчий ГПУ, адвокат Сергій Войченко.

    «Горіть у пеклі!», - написав Чорногуз на документі, під своїм підписом про ознайомлення з рішенням Рябошапки.

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    «Ось так, в теплій, дружній обстановці відбувається реформа органів прокуратури новою командою», - прокоментував звільнення Черногуза колишній працівник відомства Войченко.

    Нагадаємо, цього тижня Рябошапка пообіцяв звільнити прокурора Кулика, якого «знає весь світ».

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