«Горіть у пеклі!»: прокурор емоційно відреагував на рішення Рябошапки про звільнення

«Горіть у пеклі!»: прокурор емоційно відреагував на рішення Рябошапки про звільненнядокумент
Колишній прокурор Олександр Чорногуз
Прокурор Чорногуз на документі за підписом Рябошапки написав «Горіть у пеклі!»
Прокурор Генпрокуратури, який працював у департаменті нагляду за дотриманням законності, емоційно відреагував на рішення очільника ГПУ Руслана Рябошапки його звільнити.
Фото з реакцією прокурора опублікував у Facebook ексслідчий ГПУ, адвокат Сергій Войченко.
«Горіть у пеклі!», - написав Чорногуз на документі, під своїм підписом про ознайомлення з рішенням Рябошапки.
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«Ось так, в теплій, дружній обстановці відбувається реформа органів прокуратури новою командою», - прокоментував звільнення Черногуза колишній працівник відомства Войченко.
Нагадаємо, цього тижня Рябошапка пообіцяв звільнити прокурора Кулика, якого «знає весь світ».
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