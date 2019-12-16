Міністр Дубілет відмовився від державної охорони і взяв приватну



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Дмитро Дубілет сподівається, що охорона буде тимчасовим заходом

«Мені стало якось ніяково від того, що держава буде витрачати на мене такі ресурси», зазначив міністр Кабміну

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет відмовився від державної охорони, натомість скористався послугами приватних охоронців.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Я коли звернувся за державною охороною, виявилося, що там не просто тобі дають одного або двох чоловік, там якийсь взвод на мене планували виділити. Мені стало якось ніяково від того, що держава буде витрачати на мене такі ресурси. Тому я вирішив за свій рахунок найняти двох людей. Зараз зі мною ходить два приватні охоронці», - сказав Дубілет.

У той же час, міністр сподівається, що охорона буде тимчасовим заходом.

На початку листопада Дубілет звернувся в Управління державної охорони з проханням надати йому охорону. Він зазначив, що така необхідність пов'язана, що навколо нього утворилося дві зони напруги.

Одна з них пов'язана з боротьбою з тіньовими алкоголем, яка повинна показати результат у вигляді додаткових надходжень до бюджету в 5-10 млрд грн на рік. Друга пов'язана з тим, що він один з координаторів проведення конкурсів на державні топпосади

Раніше Дубілет заявив, що деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають «фінансову подушку» і їм важко утримувати свої родини.