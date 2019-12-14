У Кабміні пояснили, чому міністри просять більшу зарплату
Міністрам важко утримувати свої родини
Деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають «фінансову подушку» і їм важко утримувати свої родини.
Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет сказав у інтерв’ю телеканалу «Наш».
«Я вам так можу сказати – насправді, зараз серед міністрів і заступників міністрів багато розмов йде про те, що вони просять більшу зарплату, офіційну зарплату, звісно, тому що, насправді, багато хто з них прийшов з приватного сектору. Вони бачать, що в приватному секторі вони могли б отримувати там, я не знаю, в 10, в 20 разів більше, ніж зараз. І їм, дійсно, складно підтримувати свої родини. На жаль, не у всіх міністрів є така фінансова подушка, як у мене, наприклад, чи деяких інших колег. Тому це дійсно в нас досить такі складні дискусії», – сказав Дубілет.
За його словами, ситуація є складною, адже з одного боку є конкретні люди, яких треба залучити в урядову команду, але вони не можуть піти на ту зарплату, яка є у держсекторі. З іншого боку, додав міністр, підвищити їм зарплату також неможливо, бо на рівні мінімальних заплат це буде виглядати погано.
Відповідаючи на запитання щодо себе, Дубілет зазначив, що витрачає приблизно 3-5 тисяч доларів на місяць, з яких 2,5 тисячі йде на оренду квартири.
Нагадаємо, міністр юстиції хоче хоча б 80 тисяч зарплати.