У Кабміні пояснили, чому міністри просять більшу зарплату



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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет

Міністрам важко утримувати свої родини

Деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають «фінансову подушку» і їм важко утримувати свої родини.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет сказав у інтерв’ю телеканалу «Наш».

«Я вам так можу сказати – насправді, зараз серед міністрів і заступників міністрів багато розмов йде про те, що вони просять більшу зарплату, офіційну зарплату, звісно, тому що, насправді, багато хто з них прийшов з приватного сектору. Вони бачать, що в приватному секторі вони могли б отримувати там, я не знаю, в 10, в 20 разів більше, ніж зараз. І їм, дійсно, складно підтримувати свої родини. На жаль, не у всіх міністрів є така фінансова подушка, як у мене, наприклад, чи деяких інших колег. Тому це дійсно в нас досить такі складні дискусії», – сказав Дубілет.

За його словами, ситуація є складною, адже з одного боку є конкретні люди, яких треба залучити в урядову команду, але вони не можуть піти на ту зарплату, яка є у держсекторі. З іншого боку, додав міністр, підвищити їм зарплату також неможливо, бо на рівні мінімальних заплат це буде виглядати погано.

Відповідаючи на запитання щодо себе, Дубілет зазначив, що витрачає приблизно 3-5 тисяч доларів на місяць, з яких 2,5 тисячі йде на оренду квартири.

Дмитро Дубілет – український бізнесмен, IT-директор Приватбанку, співзасновник мобільного банку monobank. Син Олександра Дубілета, колишнього керівника правління Приватбанку, радник нинішнього голови СБУ Івана Баканова. З 29 серпня 2019 року – міністр Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, міністр юстиції хоче хоча б 80 тисяч зарплати.

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