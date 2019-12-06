Зеленський надав Богдану держохорону. Від НАБУ вимагають відкрити проти президента кримінальну справу



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Володимир Зеленський і Андрій Богдан під час дебатів на стадіоні «Олімпійський» у Києві під час президентських виборів фото: «Главком»

Може робити, що захоче? Вищий антикорупційний суд каже, що діючий президент України користується недоторканністю

Вищий антикорупційний суд повернув скаргу громадської організації «Всеукраїнське об`єднання правників «Маємо Право!» на бездіяльність Національного антикорупційного бюро, яка полягала у невнесенні до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, яке можливо скоїв діючий президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 3 грудня.

У скарзі ГО зазначено, що вона 27 листопада направила заяву до НАБУ. У ній заявник виклав обставини, які стали відомі з журналістського розслідування за фактом видання президентом Володимиром Зеленським розпорядження від 26 червня 2019 року про надання керівнику Офісу президента України Андрію Богдану державної охорони.

Чоловік, що стоїть поруч з Андрієм Богданом - охоронець Управління державної охорони. Скріншот з відео

Такі дії, за твердженням заявника, суперечать положенням Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб». З огляду на те, що на утримання Управління державної охорони України з державного бюджету України виділяються багатомільйонні кошти, у таких діях вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

В діях же Президента України Володимира Зеленського, пов`язаних із виданням такого розпорядження вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України («Зловживання владою»), вважає громадська організація.

Разом з тим, суд наголосив, що до підслідності НАБУ належать, відповідно до п. 1 ч.5 ст. 216 КПК України злочини, вчинені президентом України, повноваження якого припинено.

«Тобто, діючий президент України не входить до цих суб`єктів, а тому розгляд кримінальних проваджень щодо нього не належить до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду. До того ж, у статті 105 Конституції України закріплено, що президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 10.12.2013 у справі № 1-17/2003, на час виконання повноважень президент України не несе кримінальної відповідальності та проти нього не може бути порушена кримінальна справа», - пояснив слідчий суддя Тимур Хамзін.

За даними аналітичної системи Youcontrol, керівником громадської організації «Всеукраїнське об`єднання правників «Маємо Право!» є нардеп VIII скликання Віталій Купрій. У парламенті він створив міжфракційного об'єднання «За Зеленського».

Як відомо, 18 листопада вийшло розслідування Bihus.Info, в якому стверджувалося, що керівник Офісу президента Андрій Богдан отримав за розпорядженням президента Володимира Зеленського охоронців з Управління державної охорони, хоча посада голови Офісу не входить до переліку чиновників, для яких держохорона передбачена законом.

Згідно з законом, державна охорона надається президенту, прем’єру, першому віце-прем’єру, керівництву парламенту, головам Конституційного та Верховного судів, міністру закордонних справ і генпрокурору.

Крім того, Офіс президента – не державний орган, а Богдан – не держслужбовець.

Як повідомляв «Главком», 18 листопада Вищий антикорупційний суд відмовився визнати бездіяльність Національного антикорупційного бюро, яке не стало порушувати кримінальну справу проти президента Володимира Зеленського.

Суд навів ст. 105 Конституції України, де сказано, що президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. На час виконання повноважень президент не несе кримінальної відповідальності та проти нього не може бути порушена кримінальна справа (Рішення Конституційного Суду України Справа N 1-17/2003 від 10.12.2013).