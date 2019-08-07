«Міністр ЛНР» Дейнего, який знаходиться в розшуку, спокійно прогулювався по Станиці Луганській (відео)



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Юрій Золкін, Владислав Дейнего та Ольга Кобцева в Станиці Луганській

Владислав Дейнего, перебуваючи в Станиці Луганській, розповідав, що цей населений пункт належить «ЛНР»

Керівник робочої групи терористичної «ЛНР» з обміну військовополонених Ольга Кобцева та т.зв. «міністр закордонних справ» «ЛНР» Владислав Дейнего 6 серпня перетнули лінію розмежування у Станиці Луганській і зайшли на підконтрольну українську територію.

Представники «ЛНР», які водночас представляють угруповання на переговорах у Мінську, перетнулися з головою Станично-Луганської райдержадміністрації Юрієм Золкіним. Їх розмову зняв «5 канал».

«Згідно з мінським домовленостями, Станиця і Щастя - наші», - заявив Дейнего на питання Золкіна, де проходить лінія розмежування.

На це Золкін зазначив: «Що значить ваші? Лінія розмежування проходить посередині річки Сіверський Донець. Середина ріки - це середина моста... З якою метою ви сюди прийшли, прийшли спровокувати? Я на своїй землі перебуваю ... Вам тут робити нічого».

Кобцева в хамській манері відреагувала: «Я на своїй землі перебуваю, на своїй українській ... А російська мова не забули? Ти язичка прикуси ...».

«Хто забороняє мені сюди приходити?» - додав Дейнего.

Пізніше Кобцева зажадала, щоб журналісти «розгорнули камери на 180 градусів, швидко!» і штовхнула оператора.

Нагадаємо, в кінці червня українські військові були виведені з позицій в Станиці Луганській в рамках домовленостей про розведення сил в цьому місці.

17 липня Тристороння контактна група в ході засідання у Мінську домовилася про демонтаж фортифікаційних споруд на території так званої «ЛНР». Українська сторона заявила, що готова в найближчі строки забезпечити свою частину ремонту моста.

24 липня українська сторона повідомила, що готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені уздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» і зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець. При цьому бойовики продовжували блокувати ремонт мосту в Станиці Луганській.

31 липня під час засідання Тристоронньої контактної групи домовились про конкретні кроки щодо ремонту мосту в Станиці Луганській.

1 серпня 2019 року повідомлялося, що бойовики не пропускають саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій на іншу сторону зруйнованого моста в Станиці Луганській для розмінування прилеглої території.

Слід зазначити, що Дейнего з 2015 року знаходиться в розшуку.