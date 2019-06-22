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    На Донбасі на контрольному пункті «Станиця Луганська» помер чоловік

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    На Донбасі на контрольному пункті «Станиця Луганська» помер чоловік

    За попередніми даними, лікарі поставили діагноз обширний інсульт

    На Донбасі під час перетину контрольного пункту в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» помер чоловік. Про це повідомив представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській області Павло Лисянський у Facebook.

    Лисянський розповів, що чоловік 1949 року народження йшов з боку окупованої території Луганської області.

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    «При підході до Української сторони КПВВ чоловікові стало погано, він був госпіталізований, але, на жаль, лікарі не змогли нічого зробити», - повідомив Лисянський.

    Також він заявив, що, за попередніми даними, лікарі поставили діагноз обширний інсульт.

    Як повідомлялось, збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню з початку доби, 22 червня, станом на 12 годину.

    За наявною інформацією, від початку поточної доби один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення і наразі перебуває у медичному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

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