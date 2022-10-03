Медведчук хоче повернути майно: юристи Марченко приїхали у Пуща-Водицю

Наразі юристи викликали поліцію

Сьогодні, 3 жовтня юристи компанії Оксани Марченко взялися повертати майно народного депутата від забороненої ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Мдведчука у Пуща-Водиці. Про це повідомляє видання «Українська правда»

Юристи, які представилися представниками компанії «УкрКапітал», у понеділок прийшли на прилеглу до маєтку Віктора Медведчука територію з вимогою передати контроль над об'єктом.

Компанія «УкрКапітал» належить дружині Медведчука Оксані Марченко.

За словами керівника ГО «НПУ Межигір’я» Дениса Тарахкотелика, маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО «НПУ Межигір’я» в рамках домовленості з офісом Генерального прокурора про зберігання майна на час слідчих дій.

Наразі юристи викликали поліцію.

У коментарі виданню один з юристів повідомив: «Наразі чекаємо на виважене рішення правоохоронців».

Також юристи стверджують що Віктор Медведчук не має стосунку до цього майна.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Також міноборони Росії прокоментувало обмін полоненими, який відбувся між Україною та РФ 21 вересня. Там жодним словом не обмовилися, що Україна видала Росії в обмін на полонених кума російського диктатора Путіна та українського народного депутата Віктора Медведчука. Також СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну. Раніше розвідка пояснила, навіщо Росія визволила Медведчука.

Як повідомляв «Главком», за даними контррозвідки СБУ, Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни.