Головна Країна Політика
search button user button menu button

Медведчук хоче повернути майно: юристи Марченко приїхали у Пуща-Водицю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Медведчук хоче повернути майно: юристи Марченко приїхали у Пуща-Водицю
Компанія «УкрКапітал» належить дружині Медведчука Оксані Марченко
фото з відкритих джерел

Наразі юристи викликали поліцію

Сьогодні, 3 жовтня юристи компанії Оксани Марченко взялися повертати майно народного депутата від забороненої ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Мдведчука у Пуща-Водиці. Про це повідомляє видання «Українська правда»

Юристи, які представилися представниками компанії «УкрКапітал», у понеділок прийшли на прилеглу до маєтку Віктора Медведчука територію з вимогою передати контроль над об'єктом.

Компанія «УкрКапітал» належить дружині Медведчука Оксані Марченко.

Медведчук хоче повернути майно: юристи Марченко приїхали у Пуща-Водицю фото 1

За словами керівника ГО «НПУ Межигір’я» Дениса Тарахкотелика, маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО «НПУ Межигір’я» в рамках домовленості з офісом Генерального прокурора про зберігання майна на час слідчих дій.

Наразі юристи викликали поліцію.

У коментарі виданню один з юристів повідомив: «Наразі чекаємо на виважене рішення правоохоронців».

Медведчук хоче повернути майно: юристи Марченко приїхали у Пуща-Водицю фото 2

Також юристи стверджують що Віктор Медведчук не має стосунку до цього майна.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Також міноборони Росії прокоментувало обмін полоненими, який відбувся між Україною та РФ 21 вересня. Там жодним словом не обмовилися, що Україна видала Росії в обмін на полонених кума російського диктатора Путіна та українського народного депутата Віктора Медведчука. Також СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну. Раніше розвідка пояснила, навіщо Росія визволила Медведчука.

Як повідомляв «Главком», за даними контррозвідки СБУ, Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни.  

Читайте також:

Теги: Віктор Медведчук держава зрада майно Межигір’я Міноборони розвідка росія Україна гроші

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін наполіг на обміні Медведчука, всупереч попередженням ФСБ
ФСБ була проти обміну «азовців» на Медведчука, але Путін погодився, – WP
Вчора, 01:46
Віктора Медведчука видали Росії в обмін на полонених українських військових
Голова Верховної Ради пояснив, чому Медведчук усе ще має депутатський мандат
Вчора, 16:18
Оксана Марченко записувала звернення до Путіна після затримання її чоловіка
Хто вмовив Путіна обміняти Медведчука. ЗМІ оприлюднили нові подробиці
Сьогодні, 11:28

Політика

Застосування ядерної зброї РФ: ексглава ЦРУ назвав можливу реакцію НАТО
Застосування ядерної зброї РФ: ексглава ЦРУ назвав можливу реакцію НАТО
Медведчук хоче повернути майно: юристи Марченко приїхали у Пуща-Водицю
Медведчук хоче повернути майно: юристи Марченко приїхали у Пуща-Водицю
ЗСУ увійшли в Борову під Ізюмом (відео)
ЗСУ увійшли в Борову під Ізюмом (відео)
Розвідка повідомила, яке майбутнє чекає на Путіна
Розвідка повідомила, яке майбутнє чекає на Путіна
Держдума підтримала анексію українських територій
Держдума підтримала анексію українських територій
Кордони Херсонської та Запорізької областей. Після поразок Кремль зробив заяву
Кордони Херсонської та Запорізької областей. Після поразок Кремль зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Загроза запуску ракет: в Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
102K
Контрнаступ ЗСУ. Військові вкотре звернулись до українців із проханням
79K
«Ливан наш». Нардеп Тищенко пояснив, хто підлаштував йому конфуз
69K
Друзі України. Стало відомо про нову посаду для Бориса Джонсона
65K
Хто вмовив Путіна обміняти Медведчука. ЗМІ оприлюднили нові подробиці
36K
«Навіщо ми сюди полізли?»: окупант шкодує, що пішов на війну і хоче втекти в РФ (аудіо)

Новини

ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
Сьогодні, 06:19
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
1 жовтня, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
1 жовтня, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту