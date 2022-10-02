Головна Країна Політика
search button user button menu button

Голова Верховної Ради пояснив, чому Медведчук усе ще має депутатський мандат

Надія Клочко
glavcom.ua
Голова Верховної Ради пояснив, чому Медведчук усе ще має депутатський мандат
Віктора Медведчука видали Росії в обмін на полонених українських військових
фото з відкритих джерел

Верховна Рада сподівається знайти механізм позбавлення Медведчука депутатського мандата

Кум президента Росії Віктор Медведчук, якого нещодавно обміняли на полонених українських військових, усе ще має мандат народного депутата України. У Верховній Раді хочуть позбавити його мандата, однак спершу треба знайти підставу відповідно до законодавства. Про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу.

Голова парламенту пояснив, що Конституція України (ст. 81) передбачає сім підстав для дострокового припинення повноважень народного депутата України:

  • складення повноважень за особистою заявою;
  • набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього;
  • визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
  • припинення його громадянства або виїзд на постійне проживання за межі України;
  • якщо протягом 20 днів (із дня виникнення) не усунуто обставини, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;
  • невходження депутата України, обраного від політпартії, до складу депутатської фракції цієї партії або вихід депутата зі складу такої фракції;
  • його смерть.

Стефанчук зауважив, що в період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити. Тож у Верховній Раді сподіваються, що Медведчука зможуть позбавити мандата за однією з цих семи підстав.

«Організуємо все, щоб і він (Медведчук – ред.), і йому подібні перестали бути народними депутатами України», – зазначив спікер українського парламенту.

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що народного депутата Віктора Медведчука обміняли на 200 українських військових.

За даними The Washington Post, на обміні Медведчука наполіг президент Росії Володимир Путін, хоча ФСБ Росії була проти обміну полонених через очікувану негативну реакцію громадськості у РФ. Після обміну у кремлі заявили, що не знають, де зараз Медведчук і чи спілкувався він з Путіним.

Як відомо, в Україні Медведчук фігурує одразу в кількох кримінальних справах: перешкоджання отриманню Україною дешевого вугілля з Південної Африки під час енергетичної кризи, замах на розкрадання природних ресурсів України, передання секретної інформації про Збройні сили, організація підривної діяльності тощо.

Читайте також: «Ширка 2.0». Нова реальність у Верховній Раді
Теги: Руслан Стефанчук Віктор Медведчук Верховна Рада

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти не припиняють маніпуляцій та пропаганди на тему бійців «Азову» 
Росія обіцяє помсту «азовцям», яких врятували «завдяки» Медведчуку 
29 вересня, 11:48
Путін наполіг на обміні Медведчука, всупереч попередженням ФСБ
ФСБ була проти обміну «азовців» на Медведчука, але Путін погодився, – WP
Сьогодні, 01:46
За даними ЗМІ, до нового списку санкцій РНБО потрапили 1300 осіб
Медведчук, Янукович і олігархи: ЗМІ повідомили, хто потрапив під нові санкції РНБО
30 вересня, 20:47

Політика

Голова Верховної Ради пояснив, чому Медведчук усе ще має депутатський мандат
Голова Верховної Ради пояснив, чому Медведчук усе ще має депутатський мандат
Папа Римський взявся мирити Путіна і Зеленського
Папа Римський взявся мирити Путіна і Зеленського
«Ливан наш»: нардеп Тищенко знову осоромився
«Ливан наш»: нардеп Тищенко знову осоромився
Скандальний митрополит Павло підтвердив, що виїхав з України
Скандальний митрополит Павло підтвердив, що виїхав з України
Вступ України до НАТО. Дев’ять країн опублікували спільну заяву
Вступ України до НАТО. Дев’ять країн опублікували спільну заяву
Буданов заявив, що у Путіна є мінімум три двійники
Буданов заявив, що у Путіна є мінімум три двійники

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Український священник засвітився в Кремлі під час виступу Путіна (фото)
103K
Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд Україні
72K
Настоятеля Києво-Печерської лаври зупинили на кордоні з церковними цінностями, – ЗМІ
27K
Окупанти відповіли МАГАТЕ, навіщо викрали гендиректора ЗАЕС Мурашова
26K
Підкріплення немає. Терорист Гіркін в істериці через оточення військ РФ у Лимані
14K
Що сталось на авіабазі рашистів «Бельбек». Відео, яке все пояснює

Новини

Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
Вчора, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Вчора, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
30 вересня, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
30 вересня, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
29 вересня, 21:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту