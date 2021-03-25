СБУ проводить обшук в офісі «Українського вибору» Медведчука

Слідчі дії проходять в Києві та Дніпрі

Слідчі Служби безпеки України проводить обшуки в офісі громадської організації «Український вибір», керівником якої є кум Путіна, нардеп Віктор Медведчук. За даними правоохоронців, під час окупації Криму центральний офіс координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували захоплення півострову до складу РФ.

«Встановлено, що учасники ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір» під час анексії півострова та у подальшому активно підтримували окупаційні органи влади. Вони стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування «Самооборона Криму». Учасники НЗФ здійснювали незаконне переслідування українських активістів, захоплення адміністративних будівель органів влади України», – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки повідомляє, що представники організації імітували ліквідацію 210 осередків, які знаходились на півострові. Проте жодних документів до Мінюсту України не подавалось. Організація продовжувала проводити в окупованому Криму діяльність на шкоду державній безпеці України.

«Лише у 2017 році припинення діяльності осередків «Українського вибору» у Криму було оформлено згідно з чинним українським законодавством. За версією слідства, ці факти можуть свідчити про створення уявної непричетності керівництва ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір – Право народу» до протиправної діяльності її осередків на території АР Крим.

Натомість під час досудового розслідування слідчі СБУ отримали беззаперечні докази, що керівництво і представники ГО брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму і незаконних виборів на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя після тимчасової анексії півострова РФ. За попередньою версією слідства, вони також причетні до вчинення інших злочинних дій», – розповіли у СБУ.

Правоохоронці проводять слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст 111 (державна зрада)

Триває досудове слідство.

Викриття проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та міста Севастополь.

Додамо, раніше у компаніях, повʼязаних проросійськими народними депутатами Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком пройшли обшуки.

Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.