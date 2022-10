Путін пішов проти ФСБ заради Медведчука

Washington Post описує закулісся найбільшого обміну полоненими з початку вторгнення

За словами високопоставлених українських та американських чиновників, обмін полоненими між Росією та Україною наприкінці вересня був схвалений особисто президентом Росії Володимиром Путіним, попри заперечення з боку верхівки ФСБ, яка була стурбована можливою суспільною реакцією в Росії щодо таких дій.

Цей обмін, що є найбільшим обміном полоненими (майже 300 осіб) з початку війни в лютому, включав звільнення 215 українців, 55 росіян, довірену особу Путіна та 10 іноземних громадян, у тому числі двох американців.

Кількість обміняних полонених – звільнених українців майже вчетверо більше, ніж росіян – дуже стурбувало Федеральну службу безпеки Росії, заявили чиновники. Ще більше занепокоєння та спротив викликав і той факт, яких саме військових обміняли, адже мова йшла про 108 «азовців».

«ФСБ була категорично проти», – заявив один із високопоставлених українських чиновників, який, як і деякі інші, говорив на умовах анонімності. «Вони усвідомили наслідки того, який вигляд матиме ця угода в очах громадськості».

Коли 22 вересня обмін нарешті відбувся, президент України Володимир Зеленський назвав його «перемогою нашої держави», тоді як Кремль зазнав шквальної критики з боку провоєнних націоналістів, які засуджували звільнення бійців «Азова», адже саме їх Росія давно сприймає як добре навчених неонацистів.

Азовці звільнені з полону Фото: МВС

«Звільнення… гірше за злочин… і гірше за помилку. Це величезна ДУРІСТЬ», – написав у соцмережі Ігор Гіркін, який очолював російські проксі-сили на сході України проти українських військових у 2014 році.

Обмін відбувся, коли Путін зазнав додаткового внутрішнього тиску через часткову військову мобілізацію резервістів, аби підтримати і продовжити свої військові дії в Україні. Російські невдачі в конфлікті викликали сумніви щодо стратегічної мудрості лідера, якого довгий час вважали проникливим і хитрим, хоча й безжальним.

Викриття заперечень ФСБ щодо передачі є останньою складовою в незвичайній угоді, виконанню якої сприяв цілий ряд впливових посередників, включно з принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Посередником, який обмінювався повідомленнями між Москвою та Києвом, був російський олігарх Роман Абрамович, який перебуває під санкціями Євросоюзу за тісні зв’язки з Путіним. Американські та українські офіційні особи розглядають зусилля Абрамовича як засіб покращення своїх позицій на Заході.

Упродовж місяців обговорень Абрамович літав до Ер-Ріяда та Москви, щоб узгодити всі питання, тісно спілкуючись із директором ФСБ Олександром Бортніковим та головою адміністрації Зеленського Андрієм Єрмаком. За словами деяких обізнаних людей, весь цей час Абрамович інформував українських чиновників про перспективи Кремля, навіть якщо деякі з головних помічників Зеленського сумнівалися, що Путін остаточно схвалить нову угоду.

Прес-секретар Абрамовича не відповіла на запити щодо ситуації,.

За словами речника Головного управління військової розвідки України Андрія Юсова, упродовж двох місяців переговорів угода кілька разів відкладалася.

«Це була складна операція, яка вимагала синхронності та одночасного виконання кількох етапів у різних країнах», – сказав він.

Згідно з умовами угоди, Росія звільнила п’ятьох командирів, які очолили оборону України в стратегічному портовому місті Маріуполь і стали національними символами опору. Вони не можуть залишити Туреччину до кінця війни, але їх не ув'язнюють і вони можуть вільно пересуватися країною.

Інших українських військових обміняли на північному кордоні України з Росією, а 10 іноземних громадян, у тому числі п’ятьох британців, двох американців, марокканця, хорвата та шведа, доправили до Саудівської Аравії, а потім відправили додому, сказав Юсов.

Росія проголосила бійців «Азова» терористами після захоплення їх у травні та пообіцяла віддати під суд.

«Те, що командири «Азова» тепер мають відпочивати в Туреччині на час проведення решти спецоперації, до певної міри є глузуванням», – написав блогер-націоналіст Дмитро Селезньов у своєму Telegram-каналі після оголошення про обмін.

Окрім 55 російських військових, Україна відпустила Віктора Медведчука, лідера забороненої в Україні проросійської партії, якого звинувачують у державній зраді.

Високопоставлений чиновник Державного департаменту сказав, що звільнення Медведчука виявило цінність для Путіна елітного політика, який служив інтересам Кремля Путіна. «Показово, що

Путін вирішив обміняти свого наближеного та одного зі своїх багаторічних довірених осіб в Україні Медведчука на героїв Маріуполя, – сказав чиновник. – ВУкраїні гаряче святкували повернення своїх доблесних бійців додому, а для Москви це стало справжньою ганьбою, бо там вже побачили, що Путіна хвилює насправді».

Ендрю Вайс, дослідник Росії та автор майбутньої біографії Путіна «Випадковий цар», сказав, що торгівля Путіна Медведчуком узгоджується з його практикою винагороди за лояльність.

«Відомо, що Путін має дуже сентиментальну жилку, і він залишається прихильним до таких людей», – сказав Вайс. «Віктора Медведчука в українській політиці вже давно знали як людину, лояльною до Кремля, і такою, що мала хороші можливості для поширення російського впливу».

Важливу роль в угоді відіграв фактичний лідер Саудівської Аравії, який відіслав свою власну службу безпеки та свій літак до Росії, щоб забрати в’язнів, заявив високопоставлений український чиновник.

Як і Абрамович, наслідний принц Саудівської Аравії намагався покращити своє становище на Заході після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі саудівськими агентами.

«Його інтерес – відновити свою репутацію, – зазначив високопоставлений український чиновник. – Він запропонував літаки та готелі, щоб зіграти хорошого хлопця перед США».

Посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Українським чиновникам сподобалася ідея приєднання Саудівської Аравії до врегулювання цього питання, оскільки вони давно були стурбовані дрейфом Ер-Ріяда в бік Москви.

«Ми хочемо, щоб Саудівська Аравія та Емірати були ближче до Вашингтона і якомога далі від Росії», – сказав чиновник, зазначивши, що рішення Індії, Туреччини, Саудівської Аравії та ОАЕ можуть змінити або зламати російську економіку.

Сергій Моргунов (Київ) допоміг у написанні цієї статті

Переклад з англійської Вікторії О. Романчук,

відповідального секретаря журналу «Універсум»,

членкині Національної спілки журналістів України,

членкині Organisation Mondiale de la Presse Periodique (Brussels, Belgium)