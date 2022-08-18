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Міноборони дало відповідь, завдяки чому планує перемагати у війні

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Міноборони дало відповідь, завдяки чому планує перемагати у війні
«Хотів вступити в дискусію з експертами, які стверджують, що тільки співвідношення сил може дати ефект»
фото з відкритих джерел

РФ використовує тактику «м’ясорубки», а ЗСУ – нестандартні підходи – Резніков 

Міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю «Голосу Америки» розповів, що задля наступу на позиції окупантів ЗСУ планують діяти за принципом не кількості, а якості.  

«В мене є два дуже близьких друга, вони одночасно друзі України – це два секретаря з питань оборони [Великої Британії та США] Бен Воллес і Ллойд Остін. Вони мені обидва казали, що росіяни використовують тактику «м’ясорубки», величезного ресурсу, який тиском, ордами намагається вас перемогти. Якщо ви спробуєте з ними воювати аналогічною тактикою, ви не переможете і ми вам не зможемо в цьому допомогти. Тому ми маємо з вами застосовувати та використовувати нестандартні підходи», – розповів міністр оборони.

Тож ЗСУ здобудуть перевагу якістю застосування сил та засобів, майстерністю, точним нанесенням ударів.  

«Ми завдаємо ударів дуже чітко, як скальпелем робить хірург чіткий маленький надріз, але в дуже точному і потрібному місці. І після цього ми вже маємо сьогодні 16 Himars, відповідно, сотні ракет, які, ви знаєте, в пакетах оголошені і маємо надію, будуть ще оголошуватися. Тому наша задача – цю перевагу робити не кількістю солдат, танків, а якістю і дальністю уражень», – повідомив Резніков.

Наразі Україна очікує на підтримку і допомогу від партнерів і має надію отримати нарешті справжні літаки, якими зможемо здобути перевагу в небі, тому що вони мають кращі радари, дальність ураження, маневровість, швидкість, маємо надію отримати танки, які теж будуть мати перевагу.  

«Сучасний світ, технологічно легко може нам забезпечити таку перемогу і компенсувати дисбаланс сил», – переконаний глава Міноборони. 

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Збройних Силах зараз нема потреби в нарощуванні кількості особового складу, мобілізації підлягають лише «конкретні фахівці». 

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Теги: Олексій Резніков ЗСУ

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