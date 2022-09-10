Масове звільнення окупованих міст і сіл. Міноборони просить українців пригальмувати

Міноборони закликало мовчати про звільнення сіл і міст

Серед так би мовити «звільнених» у постах дописувачів зустрічаються населені пункти, які лише частково контролюються ЗСУ і там тривають бої, а є навіть такі, звільнення яких немає в планах на найближчі дні. Про це написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Дякуємо всім небайдужим, але ми самі впораємось з психологічним тиском на ворога! Не треба писати про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він вже наш», – написала Маляр і закликала не споживати неперевірену інформацію.

Заступниця міністра оборони пояснила, коли можна говорити, що населений пункт наш:

коли населений пункт зачищений та правоохоронними органами здійснено стабілізаційні заходи.

Тобто, якщо наші війська фізично зайшли в населений пункт, це ще не означає автоматично, що ми його контролюємо. Попереду ще можуть бути бої та чимало спеціальних заходів зі звільнення.

«Давайте розглянемо що таке «наш» на прикладі Балаклеї. Кілька днів тому було повідомлення, що війська зайшли у місто. Сьогодні ми остаточно встановили у місті контроль, провели всі необхідні заходи та підняли прапор – про що теж були повідомлення на ресурсах Міноборони та ЗСУ», – пояснила вона.

Маляр також розповіла, як убезпечити себе від неправдивої інформації та не стати жертвою порожніх сподівань.

Заступниця міністра оборони України радить читати офіційні джерела всіх органів влади військової вертикалі:

Верховний Головнокомандувач (Офіс президента)

Міністр оборони (Міністерство оборони)

Головнокомандувач (ЗСУ, Генштаб).

До слова, 8 вересня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що усі, хто опанував себе у ці дні і не ширив нічого про «контрнаступ» та звільнені населені пункти до офіційного оприлюднення, допоміг ЗСУ. А хто не зміг себе стримати або використав момент для капіталізації своєї публічності та ширив оперативну інформацію з фронтів до офіційного оприлюднення – заважав і шкодив нашим військам.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ звернувся до журналістів та блогерів із проханням не давати оцінок діям військовим на передових позиціях.