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Контрнаступ на півдні. Генштаб пояснив, чого не можна робити українцям

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ на півдні. Генштаб пояснив, чого не можна робити українцям
Генштаб наголошує на неприпустимості подвійного трактування стратегічної та оперативної обстановки
фото: Генштаб

У Генштабі закликали не давати оцінок діям ЗСУ та Сил оборони України загалом

Генеральний штаб ЗСУ звернувся до журналістів та блогерів із проханням не давати оцінок діям військовим на передових позиціях. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу.

«Розуміючи високий рівень суспільного запиту, вважаємо за необхідне вкотре звернутися до кожного, хто свідомо пов’язує свою роботу з інформацією, позиціонує свою діяльність як публічну, має численну аудиторію і користується її довірою:

  • закликаємо усіх і кожного утриматися від домислів і не давати оцінок діям ЗСУ та Сил оборони України загалом
  • нагадуємо, що тільки військове керівництво володіє усією повнотою інформації про обстановку на передових позиціях, відтак, саме військові посадові особи можуть надавати цю інформацію».

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Також Генштаб наголошує на неприпустимості подвійного трактування стратегічної та оперативної обстановки, що склалася на фронті російсько-української війни, жонглюванні військовою термінологією, намаганнях продукувати власні, нічим не обґрунтовані прогнози. 

«Слід врешті визнати, що вигадані перемоги не наближають, а лише віддаляють справжню перемогу, за яку сьогодні б’ється увесь Український народ! Тому саме від усіх нас залежить, як скоро наша перемога настане!», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, триває 188-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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Теги: ЗМІ війна Генштаб окупація

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