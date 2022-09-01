Міноборони звернулося до міжнародних організацій у День знань

Від дій окупантів постраждали 2405 закладів освіти України

Від початку повномасштабного вторгнення від російської збройної агресії постраждали 2405 закладів освіти. 270 з них зруйновано повністю. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Також вона зазначила, що від рук окупантів загинуло 379 дітей, а 375 отримали поранення.

«Перший урок, урок Миру, не відвідають 379 дітей, які загинули від рук окупантів. Ще 735 дітей поранені. Ми пам’ятаємо кожного з них. Особливо цинічною виглядає заява міністерства оборони країни-окупанта щодо можливих провокацій в цей день. Ми ще раз наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права, не здійснюємо ураження цивільних об’єктів та захищаємо цивільне населення від таких дій ворога», – зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, міжнародні правозахисні організації повинні перевірити об’єкти, які зазначені в заяві міністерства оборони російської федерації на предмет їх використання в військових цілях агресора.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до учнів у День знань – 1 вересня і наголосив, що попри війну, важливо, що навчальний рік таки розпочався.

Раніше, освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав журналістів у своїх сюжетах до 1 вересня не показувати навчальні заклади у зв’язку з загрозою атак ворога.