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Школа під час війни: в яких умовах будуть вчитися діти в столиці (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Школа під час війни: в яких умовах будуть вчитися діти в столиці (фото)
Діти будуть очно вчитися в школах, які мають укриття 
фото: КМДА

138 тис. київських школярів будуть навчатись офлайн 

У столиці зараз перебувають майже 180 тис. школярів, і 138 тис. із них розпочнуть новий навчальний рік у режимі офлайн. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«У столиці всі школи (421 комунальна школа) готові до нового навчального року в різних форматах, але в режимі офлайн зможуть прийняти учнів лише ті, де є укриття або такий об’єкт є поруч у пішій доступності. Наразі школи, у яких є укриття, готові одночасно прийняти 145 тис. осіб, а заяви про очне навчання дітей написали 138 тис. батьків. Треба зауважити, що кількість місць в укриттях різних шкіл коливається, тому одночасно в очному навчальному процесі можуть брати участь педагоги та школярі кількістю не більшою, ніж місткість укриття. Для того, щоб освітній процес не припинявся навіть під час тривоги, облаштовані навчальні класи, які забезпечені всім необхідним. Для того, щоб дії були чіткими та відпрацьованими, кожен день буде починатися з нагадування учням про заходи безпеки під час оголошеної тривоги», – заявив Валентин Мондриївський.

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Він також наголосив, що навіть обравши один із типів навчання для дитини, батьки мають змогу змінити його.

«У цих реаліях ми маємо бути максимально гнучкими та своєчасно реагувати на потреби громади. Ми даємо змогу обрати не тільки між онлайн чи офлайн навчанням, а й застосувати індивідуальний підхід, що особливо важливо для дітей, які перебувають за кордоном і відвідують ще й місцеві школи. Онлайн навчання можливе і в класах, де діти навчаються очно, – наші школи в достатній кількості обладнані необхідною технікою для віртуальної присутності дитини на навчанні. Учні шкіл, які не відкриються для очного навчання, можуть за наявності місць перейти до іншого закладу для отримання освіти офлайн», – наголосив Валентин Мондриївський. 

Також він додав, що новий навчальний рік у столичних закладах освіти розпочнуть майже 3 600 дітей, які вимушено переїхали до столиці. Але ситуація в країні динамічна, і кількість переселенців, як і кількість дітей киян, що повернулися до столиці, постійно змінюється. 

Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, як працюватимуть школи з 1 вересня.

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Теги: Київ освіта навчання КМДА

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