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День знань в Україні. Освітній омбудсмен звернувся до журналістів

Надія Клочко
glavcom.ua
День знань в Україні. Освітній омбудсмен звернувся до журналістів
Цього року навчальний рік стартує в умовах повномасштабної війни
фото: УНІАН

Сергій Горбачов звернувся до працівників медіа з закликом щодо репортажів до 1 вересня

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав журналістів у своїх сюжетах до 1 вересня не показувати навчальні заклади у зв’язку з загрозою атак ворога. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Горбачов також закликав працівників медіа не вказувати назви і адреси освітніх закладів у своїх репортажах до початку навчального року.

«Я розумію бажання телеканалів дати картинку «до початку навчального року». Але дуже прошу: не показуйте заклади освіти, тим більше – не вказуйте їх назви та місцезнаходження. Думаю, зайве пояснювати, чому цього не треба робити», – написав він.

День знань в Україні. Освітній омбудсмен звернувся до журналістів фото 1

Як відомо, прийдешній навчальний рік відрізнятиметься від попередніх. А їх, до слова, звичайними теж назвати важко – через пандемію коронавірусу. Вона внесла значні корективи у навчальний процес. Проте повномасштабна війна вимагає кардинальніших рішень. На цей раз батькам доводиться самим визначатися із формою навчання, ретельно зважуючи всі ризики.

Раніше гурт «Танок на майдані Конго» разом з дитячим психологом Світланою Ройз записали пісню-практикум «Крокуй до укриття!», щоб допомогти дітям впоратися з тривогою та панікою від сирен.

Також освітній омбудсмен Сергій Горбачов дав поради батькам, як підготуватися до початку навчального року у воєнних умовах і що слід знати, щоб школярі були в безпеці. 

Читайте також: Школа в умовах війни. Поради психолога батькам та вчителям
Теги: ЗМІ освіта навчання Сергій Горбачов

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