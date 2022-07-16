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    Політика

    Мінреінтеграції розширило список територій, де тривають бойові дії

    Право на допомогу від держави отримали переселенці із двох територіальних громад Запорізької та Миколаївської областей - Мінреінтеграції розширило список територій, де тривають бойові дії
    Право на допомогу від держави отримали переселенці із двох територіальних громад Запорізької та Миколаївської областей
    фото: Мінреінтеграції

    Державну допомогу отримуватимуть переселенці із Петро-Михайлівської та Нечаянської тергромад

    Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оновило список громад, де тривають бойові дії, окупованих та в оточенні ворожих військ. Про це йдеться в наказі № 152.

    До списку таких територій увійшли дві громади:

    • Петро-Михайлівська сільська ОТГ на півночі Запорізької області;
    • Нечаянська сільська ОТГ у Миколаєвській області, на правобережжі Південного Бугу.

    Усього в списку на цей момент 313 громад у Донецькій (66), Харківській (51), Дніпропетровській (7), Луганській (37), Запорізькій (54), Херсонській (49), Миколаївській (25), Сумській (19), Чернігівській (5) областях.

    Внутрішньо переміщені особи, які виїхали із цих територіальних громад в інші регіони України, зможуть отримати грошову допомогу від держави.

    Нагадаємо, що громадяни України можуть отримати допомогу від держави харчовими продуктами, засобами гігієни, ліками тощо.

    На платформі «єДопомога» можна залишити заявку на отримання допомоги. Вона об'єднує тих, хто потребує допомоги, та волонтерів.

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    Теги: війна гуманітарна допомога об'єднані територіальні громади Україна Міністерство ТОТ та ВПО окупація
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    Мінреінтеграції розширило список територій, де тривають бойові дії