Поїхати з Києва до Львова на вихідні. Чи треба брати дозвіл у військкоматі?

Наприкінці зими і на початку зими черги до військкоматів по всій країні були звичним явищем. Лист Головнокомандувача ЗСУ для багатьох став «відкриттям»

Нагадування Генштабу про правила воєнного часу спровокувало інформаційний вибух

Влада вимагає від осіб, які стоять на військовому обліку, не покидати місць проживання без спеціального дозволу. Ця новина спровокувала інформаційний вибух на початку цього тижня, вона швидко стала вірусною і спричинила неабиякий ґвалт у соцмережах. Через не дуже чіткі формулювання документів, на які посилалися ЗМІ, громадяни почали вигадувати неймовірні сценарії дій на випадок, коли хтось, наприклад, захоче виїхати на вихідні з міста у село, або ж живе під Києвом, а працює у столиці. Що ж сталося і чому про це почали говорили лише на п’ятому місяці повномасштабної війни? Все це пояснює «Главком».

З чого все почалося

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко у своєму Telegram-каналі оприлюднив фотокопію підписаного головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним документа про необхідність отримання дозволу військовозобов'язаними, які планують виїхати за межі місця проживання.

У документі наголошується, що згідно із законодавством з моменту оголошення мобілізації в Україні та у воєнний час «підставою для виїзду за межі місця проживання (місця перебування) для призовників, військовозобов'язаних і резервістів є дозвіл районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше ці установи називались військкоматами) за місцем перебування на військовому обліку».

Документ підписаний головнокомандувачем Валерієм Залужним, але в ньому не вказана дата його затвердження.

Про що ж насправді лист Залужного

У своєму листі до керівництва Запорізької військово-цивільної адміністрації головнокомандувач Валерій Залужний лише нагадує, що в Україні від 1992 року діє Закон «Про військовий обов’язок і військову службу», який передбачає ряд обмежень для військовозобов’язаних, зокрема, на переміщення. «Підставою для виїзду за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час для призовників, військовозобов'язаних та резервістів є дозвіл керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем перебування на військовому обліку», – цитує вищезгаданий закон головнокомандувач ЗСУ. При цьому він посилається на п.9 Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних. Відповідно до цього документу, саме Генштаб визначає особливості ведення військового обліку, а також порядок його ведення органами військового управління, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки та військовими частинами.

Що кажуть закони?

Порядок залучення військовозобов’язаних до виконання обов’язків дійсно визначають кілька нормативних актів. Зокрема, указ президента від 24 лютого про оголошення воєнного стану і кількаразова його пролонгація, закони «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про правовий режим воєнного стану».

Запровадження воєнного стану, яке відбулося у перший день повномасштабної війни, дозволило владі (військовому командуванню) встановлювати обмеження для громадян. На підставі закону про «Про правовий режим воєнного стану» влада має право запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб; використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони; перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж та навіть приватне майно, найактуальніше – ввести особливий режим в’їзду та виїзду, обмежити свободу пересування громадян та транспортних засобів.

Згідно зі ст. 8 закону «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку», з моменту оголошення мобілізації чи введення воєнного стану… настає особливий період функціонування органів державної влади, місцевого самоврядування, Збройних Сил, інших військових формувань. А ст. 12 цього ж закону покладає на уряд ряд функцій, серед яких організація бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування… на період мобілізації та на воєнний час; організація взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади у питаннях мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Як на практиці отримати дозвіл

Зважаючи на лавину питань від журналістів і простих громадян, Генштаб був змушений сьогодні відреагувати. Військові оприлюднили Порядок надання дозволу громадянам на переміщення як по країні, так і за кордон. У документі ідеться про те, що військовозобов’язаний у разі подорожі між населеними пунктами повинен мати дозвіл про переміщення від органу перебування на військовому обліку. Термін надання дозволу від 30 днів до року. Цікава деталь: опублікований порядок вказує, що дозвіл не треба тим, хто виїжджає зі свого міста на нове місце проживання та має відмітку про зняття з військового обліку. Під цю категорію потрапляють мільйони внутрішньо переміщених осіб. Натомість опублікований Порядок не дає відповідь на запитання, як бути людині під час короткотермінових поїздок, наприклад, в гості до друзів чи батьків на вікенд до іншого міста, або у відрядження на кілька днів.

Проте отримання дозволу ніхто не гарантує. «Дивлячись, як туго йде виконання мобілізаційного плану в деяких областях (в основному на заході України), тобі скоріше гарантують спрощену медкомісію з візуальним оглядом та питанням «Чи є скарги?» і повістку на навчальні збори «за спеціальною акцією», – припускає юрист Артем Крикун-Труш.

«Дозвіл видається від 30 діб до року, залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю. Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни», – ідеться у повідомленні Генштабу.

Що кажуть юристи

Координаторка руху адвокатів ЗСУ Євгенія Рябека пояснює, що дозвіл із військкомату мають брати лише ті, хто змінює місце проживання. «Сьогодні ще відбуватимуться певні наради, щоб юридично впорядкувати цей документ і внести поправки для того, щоб він був правильнішим. Ніхто не хоче зупинити економіку, бізнес», – запевнила Рябека, яка раніше була радницею Залужного.

За словами представника Головного управління персоналу Генштабу Збройних сил, полковника Олександра Хлися, для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). «Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл», – зазначив офіцер в ефірі загальноукраїнського телемарафону.

Натомість, за словами незалежних юристів, опубліковані документи все ж не дають чіткої відповіді на усі питання, які виникли у громадян. «Коли, наприклад, адвокат їде у відрядження в іншу область, то це не зміна місця проживання (перебування). Те саме стосується й інших громадян, мета поїздки у яких не змінити місце проживання (перебування): у гості до батьків, друзів, відрядження, інша поїздка у справах. Але за цим порядком, навіть на такі короткочасні поїздки май ласку і візьми дозвіл військкомату», ідеться у дописі у юридичному Telegram-каналі rule_of_love.

Тобто правоохоронці або військові, які на блокпостах перевірятимуть документи, зможуть на свій розсуд визначати, чи пропускати особу без наявності дозвільного документа. «Норма закону прописана таким чином разом з Порядком, що усе буде залежати від внутрішнього переконання особи, яка здійснює перевірку. А це породжувати корупцію», – висловив думку в розмові з «Главкомом» член Національної Асоціації адвокатів України Максим Костецький. Він зауважує, що на сьогодні немає жодних деталей того, хто і в який спосіб здійснюватиме цей контроль. За його словами норма закону, на яку посилається Генштаб, мертва без механізму її імплементації і відірвана від реальності.



Мовляв, в умовах планової економіки, повного державного контролю над життям громадян та закритими кордонами, це, звісно, могло б працювати, але не у 21 столітті. Окрім того, юрист нагадує, що в країні 8 млн. внутрішньо переміщених осіб, сотні тисяч волонтерів, тисячі переміщених бізнесів, які налагоджують нові канали логістики та переміщують виробництва і працівників через всю країну. А тому реалізувати намір держави з контролю за переміщеннями буде вкрай складно.

«Контролювати пересування у межах адміністративно територіальних одиниць у середині країни буде надзвичайно важко. Навіть в умовах пандемії державний апарат не зміг повністю забезпечити виконання контролю коронавірусних, обмежень тому що фізично держава не здатна провести такий контроль», – каже Костецький.

Чому про дозволи згадали саме зараз

Генштаб у своїх поясненнях посилається на термін «воєнний час», а він, як каже Закон «Про оборону України», настає з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій і закінчується у день і час припинення стану війни. У нашому випадку фактичні воєнні дії розпочалися ще у 2014 році, а значить воєнний час триває відтоді і донині. Тобто обмеження, про які сьогодні нагадують військові, де-юре діють уже вісім років, проте керівництво держави з того часу не обмежувало рух громадян територією країни, де не ведуться активні бойові дії (карантинні заходи під час пандемії не рахуються). То чому ж влада згадала про обмеження лише зараз?

Політичний аналітик аналітик Дмитро Корнейчук на своїй сторінці у Facebook традиційно побачив конспірологію у інформаційному галасі, спричиненому старими правилами і законами. Він запитує «Хто той геній, який придумав в інформпросторі перебити тему втрати Луганщини темою срачів навколо заборони на перереміщення по країні військовозобов’язаних чоловіків?».

Дехто з журналістів та політологів взагалі вирішив, що оприлюдненим листом хтось із недоброзичливців у владі спробував скомпрометувати Залужного. Проте сам головнокомандувач сьогодні особисто прокоментував ситуацію із зняв підстави для таких розмов.

Що каже сам Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що жодних вказівок на перешкоджання переміщення осіб не було, але військовозобов'язані повинні стати чи поновитися на військовому обліку. Про це генерал повідомив у соціальній мережі Facebook.

«Шановні громадяни – призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК (територіального центру комплектування та соціальної підтримки – «Главком»)», – наголосив Залужний.

«Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Тобто пересуватися можна, але й оновити про себе інформацію у військкоматі і при потребі брати дозволи на переміщення країною брати також потрібно.

Цю інформацію під вечір підтвердив уточнив і Генштаб. «Якщо в межах області – дозвіл не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області – теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл», – зазначив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Олександр Хлись.

Між тим у Міністерстві оборони взагалі планують цифровізувати військовий облік через додаток «Дія». Про це повідомив речник Міноборони Олександр Матузяник. Чутки про те, що невдовзі через «Дію» вручатимуть повістки ходять ще з травня. Але Мінцифри спочатку їх спростовувало. Мовляв, над розробкою такої функції не працює, адже вручати повістки можна лише особисто в руки. Проте нині вже погляд на проблему змінився.

Михайло Глуховський, «Главком»