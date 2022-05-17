Уряд оновив перелік громад в окупації
Загалом до переліку ввійшли сім областей
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило актуальний перелік громад в зонах бойових дій, на тимчасово окупованих та оточених територіях.
«Станом на 12.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися одна громада в Миколаївській та три в Дніпропетровській областях», – повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Загалом до переліку ввійшли сім областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (21 громад), Харківської (51 громада) та Херсонської (49 громад) областей.
Також переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна за посиланням на цифровій мапі.
Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави.
Як повідомлялося, зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.
При цьому спираються на три ключові критерії щодо визначення територій. Це: території, що є тимчасово окупованими; території, що знаходяться в оточенні (блокуванні); території, на яких ведуться активні бойові дії.
Допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з територій, які постраждали від війни, надається у таких розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень; для інших осіб - 2 000 гривень.
Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок «Дія» (в розділі «послуги»). Також заяву на взяття на облік у статусі ВПО можна подати особисто до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу.