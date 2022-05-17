Уряд оновив перелік громад в окупації

Загалом до переліку ввійшли сім областей

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило актуальний перелік громад в зонах бойових дій, на тимчасово окупованих та оточених територіях.

«Станом на 12.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися одна громада в Миколаївській та три в Дніпропетровській областях», – повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Загалом до переліку ввійшли сім областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (21 громад), Харківської (51 громада) та Херсонської (49 громад) областей.

Також переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна за посиланням на цифровій мапі.

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави.