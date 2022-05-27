До зони бойових дій потрапили вісім громад у Сумській області

Росіяни знову стягують війська до північного кордону України

Міністерство реінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). До переліку додано вісім громад у Сумській області, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Станом на 24 травня до переліку ввійшли вісім областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (шість громад), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) та Сумської (вісім громад) областей.

Отримати актуальну інформацію про статус громади можна на цифровій карті.

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Росіяни знову стягують війська до північного кордону України. Прикордонники на Чернігівщині та Сумщині спостерігають зростання російських військ біля державного кордону й готуються до можливого нового удару загарбників.