Українці можуть отримати благодійну допомогу: як це зробити

На платформі «єДопомога» можна залишити заявку на отримання допомоги. Вона об'єднує тих, хто потребує допомоги, та волонтерів. У пресслужбі Мінсоцполітики розповіли , як це зробити.

Тим, кому необхідна допомога харчовими продуктами, засобами гігієни, ліками тощо, потрібно:

пройти реєстрацію на платформі та залишити заявку на допомогу (вона може одночасно містити декілька замовлень на ліки, продукти, одяг тощо);

коли благодійник обере заявку або замовлення, ви отримаєте електронний код на придбання товарів. або вам зателефонують з контакт-центру для уточнення відомостей щодо актуальності та передадуть ваші контакти благодійнику;

отримати допомогу.

Як створити заявку

На головній сторінці платформи потрібно натиснути «Отримати допомогу» та пройти реєстрацію. У своєму профілі обов'язково напишіть про себе, адже цю інформацію бачать благодійники, а також, за потреби, оберіть одну з підходящих категорій.

У вкладці «Подати заявку» обрати категорію, потребу та зазначити кількість. За необхідності можна «Додати» ще декілька категорій потрібних товарів. Після чого натиснути «Відправити».

Ваша заявка переміститься у вкладку «Очікую допомоги», що означає – ваша заявка успішно відправлена та благодійники мають змогу її побачити та взяти в роботу.

Після того, як благодійник візьме в роботу вашу заявку, вона переміститься у вкладку «Заявка у благодійника».

Нагадаємо, уряд створив державну систему гуманітарної допомоги.