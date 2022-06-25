Українці можуть отримати благодійну допомогу: як це зробити
Громадяни України можуть отримати допомогу від держави харчовими продуктами, засобами гігієни, ліками тощо
На платформі «єДопомога» можна залишити заявку на отримання допомоги. Вона об'єднує тих, хто потребує допомоги, та волонтерів. У пресслужбі Мінсоцполітики розповіли, як це зробити.
Тим, кому необхідна допомога харчовими продуктами, засобами гігієни, ліками тощо, потрібно:
- пройти реєстрацію на платформі та залишити заявку на допомогу (вона може одночасно містити декілька замовлень на ліки, продукти, одяг тощо);
- коли благодійник обере заявку або замовлення, ви отримаєте електронний код на придбання товарів. або вам зателефонують з контакт-центру для уточнення відомостей щодо актуальності та передадуть ваші контакти благодійнику;
- отримати допомогу.
Як створити заявку
На головній сторінці платформи потрібно натиснути «Отримати допомогу» та пройти реєстрацію. У своєму профілі обов'язково напишіть про себе, адже цю інформацію бачать благодійники, а також, за потреби, оберіть одну з підходящих категорій.
У вкладці «Подати заявку» обрати категорію, потребу та зазначити кількість. За необхідності можна «Додати» ще декілька категорій потрібних товарів. Після чого натиснути «Відправити».
Ваша заявка переміститься у вкладку «Очікую допомоги», що означає – ваша заявка успішно відправлена та благодійники мають змогу її побачити та взяти в роботу.
Після того, як благодійник візьме в роботу вашу заявку, вона переміститься у вкладку «Заявка у благодійника».
Нагадаємо, уряд створив державну систему гуманітарної допомоги.