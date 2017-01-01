Місцеві вибори: БПП заявив про перемогу у 28 громадах

За даними БПП, його кандидати очолять три міські, п'ять селищних та 20 сільських об'єднаних територіальних громад

Представники «Блоку Петра Порошенка» здобули перемогу на виборах голів у 28 об'єднаних територіальних громадах. Про це на брифінгу заявив член ради БПП, нардеп Сергій Березенко. За його словами, згідно з даними підрахунку голосів, проведеного партійними штабами, кандидати від БПП очолять три міські, п'ять селищних та 20



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24 грудня в Україні відбулися місцеві вибори

За даними БПП, його кандидати очолять три міські, п'ять селищних та 20 сільських об'єднаних територіальних громад

Представники «Блоку Петра Порошенка» здобули перемогу на виборах голів у 28 об'єднаних територіальних громадах. Про це на брифінгу заявив член ради БПП, нардеп Сергій Березенко.

За його словами, згідно з даними підрахунку голосів, проведеного партійними штабами, кандидати від БПП очолять три міські, п'ять селищних та 20 сільських об'єднаних територіальних громад, передає «112 Україна».

«17 кандидатів з 28 були висунуті партією, чотири - це були члени партії-самовисуванці й сім - самовисуванці за підтримки партії», - заявив Березенко.

Він зазначив, що кандидати від БПП очолять сім територіальних громад Миколаївської області, шість - у Полтавській і ще три - у Дніпропетровській області.

У партії «Батьківщина» стверджують, що політична сила здобула перемогу на виборах в ОТГ з результатом 31,6% голосів. Згідно з партійним підрахунком голосів, на виборах голів ОТГ попередньо перемагають п'ять її кандидатів.

Нагадаємо, в Україні в неділю, 24 грудня, проходили вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді. Вибори торкнулися 17 областей України.

Громадянська мережа «Опора» повідомила, що середня явка виборців на Полтавщині становить 52,9%, на двох об’єднаних територіальних громадах Черкащини – 55,8%, чотирьох громадах Чернівецької області – 52,5%, а у двох громадах Запорізької – 55,5%.

Станом на 24:00 неділі до поліції надійшло 97 повідомлення про порушення, відкрито 13 кримінальних проваджень.