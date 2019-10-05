Міськрада Кропивницького виступила проти «формули Штайнмаєра»



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Акція у Кропивницькому Фото: «Громада»

Звернення було прийняте 4 жовтня на позачерговому засіданні міськради

Міська рада Кропивницького звернулася до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради із застереженням щодо імплементації так званої «формули Штайнмаєра».

Про це повідомляється на сайті Кропивницької міськради.

Дослівно: «Ми, депутати міської ради Кропивницького, рішуче застерігаємо від спроби використання так званої «формули Штайнмаєра», що може призвести до втрати Української державності та територіальної цілісності країни».

Звернення було прийняте 4 жовтня на позачерговому засіданні міськради.

Депутати міської ради також закликали припинити практику прийняття доленосних для країни рішень без урахування думки суспільства і запропонували керівництву держави організувати Національний круглий стіл для напрацювання спільної загальнодержавної стратегії на перемовинах щодо російської агресії в Україні та подальшої долі окупованих територій.

Крім того, у зверненні міститься заклик до патріотичних сил у парламенті заблокувати ухвалення нової редакції та не продовжувати дію закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» без широкого обговорення в інститутах громадянського суспільства.

Також депутати просять не допустити проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях до моменту повного виведення російських окупаційних військ з території України, роззброєння незаконних збройних формувань, відновлення контролю над кордоном України державною прикордонною службою, забезпечення перехідного періоду терміном не менше одного року для відновлення інститутів державної влади та повноцінної роботи українських ЗМІ.

Окремим пунктом звернення застерігається не допустити відведення Збройних Сил України з укріплених позицій.

Нагадаємо, проти реалізації «формули Штайнмаєра» раніше виступили Львівська обласна рада й Івано-Франківська обласна рада, а також Сумська міська рада.

Як повідомлялося, 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, що вони пройдуть лише після виведення всіх військ і за Конституцією та законами України.