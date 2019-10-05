Зеленський вимагає звільнити Недашковського. Стало відомо прізвище ймовірного нового президента «Енергоатома»



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Володимир Купчак

Президент пропонує уряду призначити керівником НАЕК «Енергоатом» Володимира Купчака

Президент Володимир Зеленський вимагає від Кабінету міністрів призначити президентом ДП «НАЕК «Енергоатом» Володимира Купчака і звільнити з цієї посади Юрія Недашковського. Про це «Главкому» повідомило впливове джерело в уряді. Воно зазначає: втручання президента у процес кадрових призначень є грубим порушенням, адже відповідно до постанови уряду від 3 вересня 2008 року №777, «призначення керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави… здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору».

Володимир Купчак народився в 1978 році в Івано-Франківську. В 2000 році закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу. В 2016 році захистив докторську дисертацію. Потім в 2017 році закінчив з відзнакою Тернопільський економічний університет за спеціальністю «Право». Вільно володіє англійською і польською мовами.

В 2007 році був фінансовим директором регіональної газопостачальної компанії ВАТ «Львівгаз». Потім до 2011 – голова правління обласного газорозподільного підприємства ВАТ «Івано-Франківськгаз». З грудня 2012 по листопад 2014 року – народний депутат 7-го скликання від партії «Батьківщина». В 2015 році працював генеральним директором ПАТ «Волиньобленерго».

Юрій Недашковський в 1983 році закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю «Атомні електричні станції та установки». Трудовий шлях починав з обхідника котельно-допоміжного обладнання і доріс до директора «Хмельницької АЕС». Володіє англійською мовою.

Востаннє Юрій Недашковський був призначений на посаду президента «Енергоатома» в березні 2015 року прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком. Він декілька разів очолював цю компанію: з липня 2000 року по червень 2002-го; в 2005 році; з червня 2012-го по серпень 2012 року. В 2006-2008 роках був заступником міністра палива та енергетики.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» створене у жовтні 1996 р. Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, два гідроагрегати Ташлицької ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт та два гідроагрегати Олександрівської ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.

«Енергоатом» забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.

Україна посідає восьме місце в світі за показником встановленої потужності АЕС. За підсумками 2017 року Україна посіла третє місце у світі за часткою електроенергії АЕС в загальному обсязі виробництва електроенергії в країні.

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