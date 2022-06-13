До ПЦУ майже щодня переходять парафії з московського патріархату – Епіфаній

«Всі будемо в єдиний помісній автокефальній церкві. Це тільки питання часу»

«Наш заклик чують, українці поступово єднаються»

Приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Про це в ефірі телемарафону сказав Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній.

«Ми неодноразово – і я особисто, і наш Архієрейський собор, Священний синод – зверталися щодо початку діалогу про єдність усіх православних українців. Але ця єдність зараз починається з низів.

Ми практично кожного дня чуємо, що та чи інша громада в тому чи іншому регіоні доєднується до нашої православної церкви, полишаючи юрисдикцію московського патріархату. Тобто наш заклик чують, українці поступово єднаються, і я переконаний, що з часом всі ми будемо в єдиний помісній автокефальній церкві. Це тільки питання часу», – сказав Епіфаній.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ від початку війни: відомо, де найбільше.

Відколи російські окупанти почали повномасштабну війну проти України, громади з УПЦ Московському патріархату почали переходити до Православної церкви України. Їх кількість вже перейшла позначку у чотири сотні.

Найбільше громад здійснили перехід до ПЦУ у Хмельницькій області, йдеться про понад 100 громад.

До слова, 8 червня три громади на Вінниччині перейшли до ПЦУ.

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