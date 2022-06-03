Патріарх Філарет скликає Всеукраїнський об'єднавчий собор. Онуфрій і Епіфаній мають визначитися

Роз’єднання українського православ'я є наслідком не тільки історичних обставин, але й роботи ворогів України

Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет ініціює скликання Всеукраїнського помісного православного собору, в роботі якого взяли б участь представники всіх трьох гілок українського Православ’я. Про це патріарх написав у своєму зверненні.

«На мою думку, цей собор має прийняти рішення про об’єднання в єдину помісну апостольську Українську Православну Церкву з патріаршим управлінням та проголосити повну автокефалію. Перед тим закликаю представників Церкви зустрітися для обговорення регламенту собору та визначення дати його проведення», – написав він.

Як відомо, сьогодні українське православ’я розділене на три гілки, а саме: Українська Православна Церква Московського Патріархату, Православна Церква України під опікою Константинопольського Патріарха та Українська Православна Церква Київського Патріархату. Філарет вважає такий стан речей «великою бідою для всього українського народу, бо це духовно послаблює Україну».

«Постання єдиної помісної Української Православної Церкви, незалежної від чужих релігійних центрів із Патріархом на чолі, принесе духовну консолідацію українській нації та пришвидшить нашу перемогу над безбожним агресором і зможе гарантувати подальший розвиток нашої держави. Ми зобов’язані об’єднати все українське Православ’я в одну Церкву», – наголосив очільник УПЦ КП.

Філарет заявив, що Українська Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП) візьме участь у об’єднавчому соборі та закликав митрополитів Онуфрія та Епіфанія долучитися до діалогу.

«Заявляю, що Українська Православна Церква Київського Патріархату візьме участь у такому об’єднавчому Всеукраїнському православному соборі, аби сказати всім: Господь посеред нас! Особисто я готовий до зустрічі в будь-який час із Його блаженством митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм і Його блаженством митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм для братського діалогу в дусі Христової любові задля досягнення духовної єдності», – йдеться у зверненні.

Філарет також нагадав, що своїми діями, під час російсько-української війни, керівництво Московського Патріархату поставило себе на бік окупанта та агресора. Він наголосив, що церква повинна бути зі своїм народом.

«За таких умов питання самоідентифікації УПЦ МП, подальшого перебування в Україні Московського Патріархату, який благословляє війну, служить інтересам Кремля, набуло особливої актуальності. Справжня церква мусить бути зі своїм народом, на боці правди. Вона повинна розділяти скорботи та радості, надихати та підтримувати, благословляти на перемогу над ворогом. У незалежній державі має бути незалежна Церква», – зазначив патріарх.

На думку Філарета, нинішнє роз’єднання є наслідком не тільки історичних обставин, але й роботи ворогів України, які зацікавлені, щоб у нас не було єдиної потужної духовної сили, здатної консолідувати суспільство. Також, як зазначає патріарх, не всі в православному світі хочуть, щоб з’явилася найбільша Православна Церква, якою, у випадку об’єднання, стає помісна апостольська Українська Православна Церква.

«Багато хто прагне дивитися на нас, спадкоємців тисячолітньої київської християнської традиції, як на неофітів, недосвідчених дітей, яким потрібен поводир чи батько. Твердо переконаний, що всі гілки нашої розділеної Української Православної Церкви можуть об’єднатися навколо ідеї повної автокефалії з Патріаршим устроєм на чолі. Будь-яка залежність від інших престолів є ознакою меншовартості та працює на роз’єднання українства. Лише київський патріарший престол може згуртувати всіх нас і забезпечити належний розвиток Української Православної Церкви. Українська Церква має всі підстави бути Патріархатом і жодних канонічних, богословських чи будь-яких інших перешкод цьому немає», – наголосив він.

Філарет також позитивно оцінив дискусію, незалежницькі прагнення, які розпочалися в середовищі УПЦ МП та отримали свій вияв у рішеннях Помісного собору від 27 травня 2022 р.

«Вочевидь, вони є перехідними та наслідком компромісу. Православ’я не знає статусу «незалежної» Церкви, а існують поняття автономної або автокефальної. Якщо єпископат, духовенство, чернецтво та віряни УПЦ МП твердо вирішили відокремитися від Московського Патріархату, то їх шлях неминуче приведе до автокефалії, а тут відкривається перспектива загально-православної єдності України, можливість загоїти давню церковну рану», – зазначив патріарх.

Нагадаємо, Собор УПЦ МП 27 травня висловив незгоду з позицією патріарха московського Кирила щодо війни в Україні та ухвалив необхідні рішення та зміни до Статуту УПЦ, що свідчать про повну незалежність церкви.

Водночас в ухвалі Собору наголошується, що для того, щоб діалог відбувся, представникам ПЦУ необхідно «припинити захоплення храмів та примусові переклади парафій УПЦ, усвідомити, що їхній канонічний статус, як він зафіксований у Статуті ПЦУ, є фактично неавтокефальним і значно поступається свободам та можливостям у реалізації церковної діяльності, які передбачені Статутом про управління УПЦ, а також вирішити питання канонічності ієрархії ПЦУ, адже для УПЦ, як і для більшості помісних православних церков, цілком очевидно, що для визнання канонічності ієрархії ПЦУ необхідне відновлення апостольської спадковості її єпископів.

Учасники Собору також звернулися до влади України та Росії з проханням продовжувати переговорний процес та пошук «сильного та розумного слова, яке змогло б зупинити кровопролиття».

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