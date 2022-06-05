Молдова затримала українського депутата на прохання Лукашенка

Українського народного депутата затримали у справі про корупцію

У Молдові затримали народного депутата України від ВО «Батьківщина» Євгена Яковенка за запитом Білорусі до Інтерполу. Про це повідомляє видання Deschide.MD.

Видання зазначає, що Євген Яковенко був затриманий прикордонною поліцією в Республіці Молдова та доставлений до слідчого ізолятора.

«За нашими даними, причиною затримання стало те, що український парламентарій був оголошено у розшук по лінії Інтерполу Білоруссю», – повідомляє видання.

У бесіді з журналістами Deschide.MD голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив, що мінська влада звинувачує українського парламентарія у хабарництві та корупції й з приводу цього був зареєстрований запит на його арешт та екстрадицію.



Нагадаємо, Євген Яковенко потрапив до українського парламенту у 2019 році, будучи кандидатом від партії «Батьківщина», яку очолює колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.

Зазначимо, що саме Яковенко боровся на виборах 2019 року проти людей українського олігарха та кума Володимира Путіна Віктора Медведчука й пройшов в раду від мажоритарного округу №52.

Після перемоги на виборах команда Медведчука звинуватила Яковенка у фальсифікації результатів виборів та підкупі виборців.

Нагадаємо, раніше також колишній радник політика Леоніда Кучми Ігор Бакай, який очолював Державне управління справами України у 2003 та 2004 роках, а також був ексглавою нафтогазової компанії «Нафтогаз» був затриманий у Підмосков'ї. Бакай перебував у федеральному розшуку МВС Молдови та Національного центру боротьби з корупцією Республіки Молдова за підозрою у скоєнні шахрайства в особливо великому розмірі.