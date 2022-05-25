Як затримували Додона: з'явилося відео

Зранку 24 травня додому колишнього президента прийшли слідчі з обшуками і затримали його

Проросійського експрезидента Молдови підозрюють у корупції

У Молдові 24 травня затримали колишнього президента Ігоря Додона. Згодом у мережі з'явилося відео, яке зняли біля будинку політика. Про це пише CIJM/ anticoruptie.md.

На виході з дому Додона супроводжували чоловіки у масках. Біля воріт стояв натовп, який скандував: «У тюрму!».

Колишній президент не дав жодних заяв пресі – його відразу ж посадили у білий бус.

Проросійського політика підозрюють у корупції, незаконному збагаченні, фінансуванні політичної партії злочинною організацією та державній зраді. Кримінальну справу проти нього відкрили 18 травня. Правоохоронці отримали відео, на якому Додон бере від колишнього очільника Демократичної партії Молдови Володимира Плахотника чорний пакет. Ймовірно, всередині нього була готівка.

За даними слідства, ці гроші Додон мав використати на незаконне фінансування Соціалістичної партії, яку тоді очолював.

Зранку 24 травня додому колишнього президента прийшли слідчі з обшуками. Самого політика затримали на 72 години. У межах справи затримали ще двох фігурантів.

Ще раніше в ефірі проросійського телеканалу Молдови Додон казав, що його можуть затримати, а в будинку – провести обшуки. Він погрожував поквитатися з чинною владою за відкриття кримінальної справи.

Проросійський президент очолював Молдову з 2016 по 2020 роки. Раніше він казав, що тимчасово окупований Крим належить Росії. За ці слова політика вибачився міністр закордонних справ Молдови, а сам Додон лиш зазначив, що мав на увазі те, під чиєю владою перебуває півострів.

За час своєї каденції політик все більше віддаляв Молдову від Європейського Союзу й зближував з Росією.

На виборах президента у 2020 році Додон програв проєвропейській кандидатці Майї Санду. Після того політик подав низку судових позовів через нібито «фальсифікації» під час голосування. Суд їх відхилив.

Нагадаємо, експрезидента Молдови Додона затримали на 72 години.

Як відомо, в кінці 2021 року Додона було визнано підозрюваним у причетності до розкрадання $12 млн у справі підприємства Energocom.