Молдова відправила в Україну вісім вантажівок гумдопомоги

Республіка Молдова у суботу відправила другу партію гуманітарної допомоги Україні

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ. Зокрема, за даними TV8, в Україну відправилися 8 вантажівок після того, як комітет з надзвичайної ситуації ухвалив відповідне рішення. Вантаж з медикаментами та медичним обладнанням у двох вантажівках був підготовлений Міністерством охорони здоровʼя, на суму 27,5 тис. леїв; ще чотири вантажівки містили кухонні гарнітури та засоби гігієни на суму 1,5 млн леїв.

Крім того, Міністерство праці та соціального захисту підготувало для передачі намети, непродовольчі товари, консерви та дитяче харчування вартістю 280 тис. леїв.

«Ми знову мобілізувалися, щоби задовольнити нагальні потреби народу України, і ці поставки, безумовно, стануть у пригоді, у тому числі й системі охорони здоров’я. Ми з Україною і продовжуємо підтримувати людей цієї країни, як необхідними продуктами, так і забезпеченням нормальних умов для біженців, які прибувають до нашої країни», – сказав Адріан Ефрос, керівник Єдиного центру кризового управління.

Нагадаємо, перша партія гуманітарної допомоги з Республіки Молдова в Україну була передана 2 квітня.

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