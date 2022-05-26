Експрезидента Молдови Додона заарештували на 30 діб

Прокурори провели більш як десять обшуків у справі експрезидента Польщі

Після обшуків Додона затримали на 72 години

Колишнього президента Молдови Ігоря Додона відправили під домашній арешт на 30 діб. Таким чином було частково задоволено клопотання прокуратури.

Залишаючи зал суду під конвоєм, Додон заявив журналістам і прихильникам: «Все буде добре, перемога буде за нами».

24 травня прокурори провели більш як десять обшуків у справі експрезидента Молдови. Зазначається, що обшуки проходили в рамках справи, відомої як справа «Кульок».

За словами представників Генпрокуратури, справу порушено за обґрунтованою підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 324 (пасивна корупція), ст. 181/2 (отримання фінансування політичної партії від злочинної організації), ст. 337 (державна зрада) та ст. 330/2 (незаконне збагачення).

Нагадаємо, у Молдові 24 травня затримали колишнього президента Ігоря Додона. Згодом у мережі з'явилося відео, яке зняли біля будинку політика.

Нагадаємо, експрезидента Молдови Додона затримали на 72 години.

Як відомо, в кінці 2021 року Додона було визнано підозрюваним у причетності до розкрадання $12 млн у справі підприємства Energocom.