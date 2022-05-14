Колишнього радника Кучми затримано у Підмосков'ї, – ЗМІ

Бакай перебував у федеральному розшуку МВС Молдови та Національного центру боротьби з корупцією Республіки Молдова за підозрою у скоєнні шахрайства в особливо великому розмірі

Колишній радник політика Леоніда Кучми Ігор Бакай, який очолював Державне управління справами України у 2003 та 2004 роках, а також був ексглавою нафтогазової компанії «Нафтогаз» затримано у Підмосков'ї, повідомляє «Комсомольська правда».

За інформацією джерела, 58-річний Ігор Бакай був у машині, яку зупинили співробітники ДПС для перевірки документів на Красногірському шосе.

«На 6-му кілометрі Красногірського шосе було затримано 58-річного громадянина, який перебуває у федеральному розшуку МВС та Національного центру боротьби з корупцією Республіки Молдова за підозрою у скоєнні шахрайства в особливо великому розмірі. Затриманого поміщено під арешт», – розповів співрозмовник газети.

Кримінальну справу на Ігоря Бакая було порушено у Молдові ще у 2018 році, подробиці не розкриваються. Оскільки колишній чиновник перебував у Росії, правоохоронці Молдови звернулися по допомогу до російських колег.

У Росії Бакай зайнявся агробізнесом, став засновником компанії ТОВ «Індустріальна група «Російський ведмідь». У його сім'ї з'явився будинок на Рубльовці, ділянка розміром 196 соток, вартістю 646 млн рублів та інші предмети розкоші.

Згідно із законодавством Республіки Молдова, у новій кримінальній справі Ігореві Бакаю може загрожувати позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Нагадаємо, що після Помаранчевої революції Бакай подав у відставку та виїхав до Росії, де у березні 2005 року отримав громадянство.

Після Помаранчевої революції проти Бакая було порушено сім кримінальних справ за масштабні відчуження держвласності. У кримінальних справах йшлося про продаж майнових комплексів готелів «Дніпро» та «Україна», нерухомого майна комплексу «Експоцентр України». Також було відчужено деякі відомі кримські оздоровниці, серед яких санаторії «Гурзуфський», «Дніпро», «Зірки України».. Бакая також звинувачували у тому, що в 2003–2004 роках він видав розпорядження про виділення квартир своїм заступникам з перевищенням житлових норм.

З травня 2005 – знаходився в міжнародному розшуку по підозрі в здійсненні злочинів, зловживання владою і службовим становищем.

2010 року, після обрання президентом Віктора Януковича, кримінальні справи було закрито рішенням Печерського суду Києва. 14 квітня того ж року Апеляційний суд Києва визнав законність закриття всіх справ.

2017 року, вже в Росії, його звинуватили у шахрайстві в особливо великих розмірах, його було заарештовано. Бакая було звинувачено у тому, що він обманом заволодів грошима сторонніх осіб. На нього було 10 заяв від ошуканих, серед них заява від російського мільярдера Алішера Усманова. 27 жовтня 2017 року Таганський суд Москви заарештував Бакая у справі щодо шахрайства.

26 листопада 2020 московський суд (РФ) виніс Бакаю вирок, його засудили до чотирьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 4 роки.

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