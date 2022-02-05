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    Гордон опублікував світлину з квітами і розсмішив мережу (фото)

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    Дмитро Гордон сфотографувався з квітами на свій день народження - Гордон опублікував світлину з квітами і розсмішив мережу (фото)
    Дмитро Гордон сфотографувався з квітами на свій день народження
    фото: Дмитро Гордон/Instagram

    «Третьяковська галерея. Москва», – підписав знімок журналіст

    Телеведучий та журналіст Дмитро Гордон опублікував у своєму Instagram жартівливий знімок, створений за допомогою фоторедакторів. Виглядає, ніби картину, на якій зображено Гордона на фоні безлічі квітів, розглядають відвідувачі якогось музею.

    «Третьяковська галерея. Москва», – підписав світлину журналіст.

    На жарт жваво відгукнулися підписники Гордона та почали сипати дотепами у коментарях.

    «Дмитре, ви Мона Ліза»? «Моно Діма», – відповів телеведучий.

    «Скоро в Лувр відвезуть. Явлення Гордона народу», «Був. Бачив. Монументально. Вражає», – пишуть користувачі.

    Фото на фоні квітів та кульок Гордон зробив на свій день народження. 21 жовтня йому виповнилося 54 роки.

    Раніше повідомлялося, що за рекламу одіозного «медичного приладу» «Золота пірамідка ю-шинсе» у 2000-х роках відомий журналіст Дмитро Гордон отримав збільшену копію цієї пірамідки, яку встановили на даху його будинку.

    Також український журналіст Дмитро Гордон очолив президентський рейтинг «вибори без політиків».

    Нагадаємо, у 2019 році тодішня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвінчала чудодійні властивості золотих пірамідок – «диво-винаходів українських науковців».

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    Теги: вибори рейтинг Дмитро Гордон журналіст влада Instagram жарт
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    Гордон опублікував світлину з квітами і розсмішив мережу (фото)