Гордон опублікував світлину з квітами і розсмішив мережу (фото)

Дмитро Гордон сфотографувався з квітами на свій день народження

«Третьяковська галерея. Москва», – підписав знімок журналіст

Телеведучий та журналіст Дмитро Гордон опублікував у своєму Instagram жартівливий знімок, створений за допомогою фоторедакторів. Виглядає, ніби картину, на якій зображено Гордона на фоні безлічі квітів, розглядають відвідувачі якогось музею.

«Третьяковська галерея. Москва», – підписав світлину журналіст.

На жарт жваво відгукнулися підписники Гордона та почали сипати дотепами у коментарях.

«Дмитре, ви Мона Ліза»? «Моно Діма», – відповів телеведучий.

«Скоро в Лувр відвезуть. Явлення Гордона народу», «Був. Бачив. Монументально. Вражає», – пишуть користувачі.

Фото на фоні квітів та кульок Гордон зробив на свій день народження. 21 жовтня йому виповнилося 54 роки.

Раніше повідомлялося, що за рекламу одіозного «медичного приладу» «Золота пірамідка ю-шинсе» у 2000-х роках відомий журналіст Дмитро Гордон отримав збільшену копію цієї пірамідки, яку встановили на даху його будинку.

Також український журналіст Дмитро Гордон очолив президентський рейтинг «вибори без політиків».

Нагадаємо, у 2019 році тодішня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвінчала чудодійні властивості золотих пірамідок – «диво-винаходів українських науковців».

Читайте також: