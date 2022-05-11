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    Події в Україні

    Росія подала у розшук «Що? Де? Коли?» за пости у Facebook

    Ровшан Аскеров перебуває за межами Росії і повертатися не збирається - Росія подала у розшук «Що? Де? Коли?» за пости у Facebook
    Ровшан Аскеров перебуває за межами Росії і повертатися не збирається
    фото із російських ЗМІ

    Слідчий комітет РФ порушив проти Аскерова кримінальну справу щодо реабілітації нацизму

    Росія оголосила у розшук колишнього учасника інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» та володаря Кришталевої сови Ровшана Аскерова. Про це повідомляє російське МВС.

    «Ровшан Аскеров, 04.05.1972 року народження, розшукується за статтею КК», – сказано в базі.

    Раніше у російському відомстві заявили, що справа заведена за частиною 4 статті 354.1 (Реабілітація нацизму) КК РФ за пости в соцмережах.

    27 квітня Слідчий комітет Росії порушив проти Аскерова кримінальну справу щодо реабілітації нацизму. У відомстві звинуватили екс-гравця «Що? Де? Коли?» у публікації в соціальній мережі Facebook «свідомо неправдивих відомостей, що ображають і ганьблять пам'ять маршала Георгія Жукова».

    Сам Аскеров наразі перебуває за межами Росії і раніше заявив, що повертатися не збирається.

    Зазначимо, що за статтею про реабілітацію нацизму Аскерову може світити штраф до 3 мільйонів рублів, примусові роботи або реальний тюремний термін до трьох років. «За публічне приниження честі або гідності ветеранів, а також за осквернення символів військової слави Росії або явну неповагу до днів військової слави, скоєне в медіапросторі або в Інтернеті, штрафи становитимуть від 2 млн до 5 млн рублів, а максимальне позбавлення волі – до п'яти років», – пишуть російські ЗМІ.

    Теги: росія окупанти пропаганда війна штраф Україна Facebook окупація розшук #stoprussia
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    Росія подала у розшук «Що? Де? Коли?» за пости у Facebook