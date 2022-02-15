Гордон визнав, що вивіз родину з Києва літаком Ахметова (відео)

Журналіст назвав себе «особистим ворогом Путіна»

Телеведучий та журналіст Дмитро Гордон у ефірі токшоу «Хард з Влащенко» підтвердив, що вивіз родину за кордон. Для цього він скористався приватним літаком олігарха Ріната Ахметова. Мовляв, мусив вдатися до такого вчинку, бо є «особистим ворогом Путіна».

«Першим мені зателефонував Рінат Ахметов і запропонував допомогу», – повідомив Гордон.

Журналіст наголосив, що не є депутатом, тож має право «відвозити родину куди хоче і коли хоче».

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що літак Ріната Ахметова повернувся в Україну. Бізнесмен перебуває на борту, запевнив журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

Раніше стало відомо, що власник інвестиційної групи SCM, бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого навідається у Маріуполь. Про це розповіла його прессекретар Ганна Терехова у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Як відомо, на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії в Україну низка українських бізнесменів виїхала з України. ЗМІ з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.