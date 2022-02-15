  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Гордон визнав, що вивіз родину з Києва літаком Ахметова (відео)

    Телеведучому запропонував допомогу Рінат Ахметов - Гордон визнав, що вивіз родину з Києва літаком Ахметова (відео)
    Телеведучому запропонував допомогу Рінат Ахметов
    скріншот із відео

    Журналіст назвав себе «особистим ворогом Путіна»

    Телеведучий та журналіст Дмитро Гордон у ефірі токшоу «Хард з Влащенко» підтвердив, що вивіз родину за кордон. Для цього він скористався приватним літаком олігарха Ріната Ахметова. Мовляв, мусив вдатися до такого вчинку, бо є «особистим ворогом Путіна».

    «Першим мені зателефонував Рінат Ахметов і запропонував допомогу», – повідомив Гордон.

    Журналіст наголосив, що не є депутатом, тож має право «відвозити родину куди хоче і коли хоче».

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що літак Ріната Ахметова повернувся в Україну. Бізнесмен перебуває на борту, запевнив журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

    Раніше стало відомо, що власник інвестиційної групи SCM, бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого навідається у Маріуполь. Про це розповіла його прессекретар Ганна Терехова у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

    Як відомо, на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії в Україну низка українських бізнесменів виїхала з України. ЗМІ з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.

    Читайте також: Чому олігархи тікають, а прості українці не панікують? Психолог пояснює, як правильно реагувати на воєнну загрозу
    Теги: Рінат Ахметов Дмитро Гордон журналіст кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гордон визнав, що вивіз родину з Києва літаком Ахметова (відео)